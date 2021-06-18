«Ты сильнее, чем думаешь!»: ростовчанка отсудила у бывшего мужа, футболиста Ивана Новосельцева, квартиру

Катерна Кейру довольна судебным решением. Фото: официальный аккаунт Катерины Кейру в "Инстаграме"

Некогда, казалось бы, самая романтичная пара в российском футболе, наконец, практически поставила точку в судебных разбирательствах. Так, суд определил, кому достанется квартира - Катерине Кейру или Ивану Новосельцеву.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ ОБЕРНУЛАСЬ СКАНДАЛОМ

Весной 2015 года Иван Новосельцев, входящий на тот момент в состав сборной ФК «Ростов», кричал о своей любви к Катерине Кейру на весь мир. Спортсмен прямо на поле, после матча, сделал девушке предложение, встав на одно колено. Катерина сказала «да».

Свадьба не заставила себя долго ждать, ее сыграли всего через несколько месяцев. Ивана и Катерину называли одной из самых красивых пар российского спорта. Молодая супруга всегда была рядом: активно болела за команду на всех матчах, общалась с фанатами и во всем поддерживала мужа. Даже оставила свою карьеру ради семьи и будущего материнства.

Но семейная идиллия длилась недолго. В 2019 году Иван ушел из семьи, заподозрив супругу в измене. Сама Катерина на тот момент была беременна. Будущая мама не торопилась с разводом, так как хотела, чтобы ребенок родился на свет в законном браке.

- Для меня это шок. Человек, вступая со мной в отношения, не имел ничего, жил с родителями. Это не история Золушки, когда люди думают, что девушка вышла замуж за футболиста с огромными гонорарами. У Ивана не было ни машины, ни квартиры, ни громкого имени. Я же с 15 лет занималась профессиональным спортом, переехав в Москву. Строила свою жизнь сама, в том числе обеспечивала себя. И, будучи профессиональной спортсменкой, на пике карьеры ради семьи ушла из спорта, отказавшись от хорошего контракта. Это было совместное наше с Ваней решение, которое мы приняли. Мы много обсуждали этот вопрос. Я говорила ему: «Ты как мужчина понимаешь, что я бросаю свое дело ради семьи?» Он отвечал: «Конечно, я готов нести эту ношу, мы семья раз и навсегда, все вместе». У нас всегда было «мы». Человек показывал мне себя с такой стороны, - рассказывала тогда Екатерина в эксклюзивном интервью с «КП».

Девушка не стала спускать ситуацию на тормозах и решила через суд добиться раздела имущества и выплаты алиментов.

Екатерина и Иван Новосельцевы считались самой красивой парой в российском футболе. Фото: Кейру Ола

СУД ДЛИННОЮ В ТРИ ГОДА

И вот, наконец, в судебных разбирательствах почти поставлена точка. Об этом Катерина рассказала в своем «Инстаграме».

- Три года длится история с судом, и вот я могу поделиться результатом! Когда сложности нарастали, я сказала себе и вселенной: «Не знаю, каким способом, но я верну себе и сыну нашу квартиру!», - прокомментировала бывшая жена Ивана Новосельцева.

И суд встал на сторону матери и ребенка, определив, что квартира принадлежит Катерине.

- Тео больше не будет терпеть безответственное поведение отца. Не все задуманное получилось реализовать по причине ошибок предыдущих юристов - мне еще предстоят переживания и судебные процессы, но из всей этой истории я вынесла ценный урок: «Ты сильнее, чем думала!, - рассказала она.

Также женщина уверяет, что приобрела бесценный навык - видеть сквозь маски людей истинные личности, которые за ними прячутся.

- Сегодня можно выдохнуть, почувствовать вкус жизни. Не переживать о завтрашнем дне. Теперь я знаю, что справедливости можно добиться. Наконец, у меня есть силы, которые я могу потратить на то, в чем вижу свое предназначение, - отметила Катерина.

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