«Год клялся в любви, а сам переписывал квартиры на маму»: Беременная жена игрока «Зенита» Ивана Новосельцева рассказала о скандале с мужем

В апреле 2015-го нынешний игрок «Зенита» Иван Новосельцев (находится на правах аренды в ФК «Ростов»), казалось, был готов кричать о своей любви. Тысячный ростовский стадион, онлайн-трансляция на весь мир - и вот он стоит перед своей возлюбленной - чемпионкой Европы по баскетболу Катериной Кейру - на колене с роскошным букетом цветов и делает предложение. Девушка отвечает «да», и трибуны взрываются оглушительными аплодисментами. Свадьба не заставила себя долго ждать, ее сыграли всего через несколько месяцев. Ивана и Катерину называли одной из самых красивых пар российского спорта. Молодая супруга всегда была рядом: активно болела за команду на всех матчах, общалась с фанатами и во всем поддерживала мужа. Даже оставила свою карьеру ради семьи и будущего материнства.

Несколько лет назад футболист сделал предложение возлюбленной прямо на стадионе. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов".

И тут как гром среди ясного неба: месяц назад в своем Инстаграме Катерина Новосельцева поделилась радостной новостью: они ждут ребенка. Правда, свой пост она сопроводила словами о «подлом предательстве близкого человека». Чуть позже: адвокат молодой женщины Екатерина Гордон заявила о подозрениях: Новосельцев перевел совместное имущество молодой семьи на других людей, а с женой и вовсе обрубил всяческое общение. Фанаты гадали, что же могло произойти в счастливой семье. И вот сама Катерина Новосельцева, наконец, согласилась прервать молчание и рассказала о том, что произошло, в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека

«ЗАБЫЛ ПОЧИСТИТЬ ПАПКУ «ОТПРАВЛЕННЫЕ»

- Очень много непонятного, - начала свой разговор женщина, находящаяся на шестом месяце беременности. - Мой муж уже больше месяца в прямом смысле этого слова скрывается и не выходит на связь. Он поставил меня в вынужденное положение: обращаться за помощью к общественности, потому что он не несет ответственности как муж и как отец будущего ребенка - ни моральной, ни материальной. Человека просто нет. Все потому, что я случайно узнала, что все квартиры, которые мы покупали в браке, переоформлены на другого человека.

- То есть как?

- Это случилось, когда Ваня был на сборах с ФК «Ростов». Я находилась на отдыхе и была вынуждена остаться там дольше, чем предполагала. Мы, как обычно, общались по телефону и WhatsApp. К моменту возвращения мужа со сборов я уже была в Ростове-на-Дону и обустраивала быт к его приезду. И вот неожиданно для себя я нашла документы. Они были в компьютере, он многие удалил, но забыл почистить папку «отправленные». Так вот в них было указано, что имущество, которое мы приобретали вместе, переведено на его маму! Мне бы не хотелось называть какие-то суммы - сейчас этой оценкой занимаются юристы, но речь идет о нескольких помещениях и других дорогих покупках. Документы были сделаны год и более назад, то есть человек жил со мной на протяжении всего этого времени, строил семью, планировал детей, говорил слова любви и вот так предательски за спиной поступил. Я сначала не поверила своим глазам и обратилась за помощью к юристу Кате Гордон, так как она очень хороший специалист в вопросах семейных дел, чтобы мне как-то объяснили, что происходит.

Пара поженилась в 2015 году. Фото: КЕЙРУ Ола.

«ДО ВСТРЕЧИ СО МНОЙ У НЕГО НЕ БЫЛО НИ КВАРТИРЫ, НИ МАШИНЫ, НИ ИМЕНИ»

- Сложно поверить: вас называли самой красивой парой российского спорта…

- И для меня это шок. Человек, вступая со мной в отношения, не имел ничего, жил с родителями. Это не история Золушки, когда люди думают, что девушка вышла замуж за футболиста с огромными гонорарами. У Ивана не было ни машины, ни квартиры, ни громкого имени. Я же с 15 лет занималась профессиональным спортом, переехав в Москву. Строила свою жизнь сама, в том числе обеспечивала себя. И, будучи профессиональной спортсменкой, на пике карьеры ради семьи ушла из спорта, отказавшись от хорошего контракта. Это было совместное наше с Ваней решение, которое мы приняли. Мы много обсуждали этот вопрос. Я говорила ему: «Ты как мужчина понимаешь, что я бросаю свое дело ради семьи?» Он отвечал: «Конечно, я готов нести эту ношу, мы семья раз и навсегда, все вместе». У нас всегда было «мы». Человек показывал мне себя с такой стороны.

Катерина находится на шестом месяце беременности. Фото: КЕЙРУ Ола.

- Что, по-вашему, могло произойти?

- Я доверяла ему на сто процентов, в том числе в финансовых вопросах. Поэтому, когда Иван взял у меня генеральное согласие на покупку и оформление - так как мы часто в разъездах и в нужный момент можем находится в разных городах, я не придала этому значения. Теперь выходит, что зря. Это не шутки: человек выводит деньги со счетов, переписывает квартиры, то есть делает какие-то вещи, не обговаривая со мной. Мы с Катей Гордон очень долго пытались связаться с ним или с кем-то из его представителей. Мне хотелось, чтобы человек дал хоть какое-то объяснение своим поступкам, пойти на мировую, чтобы это все как-то разрешить и оставить внутри. Я очень долго ждала и не давала интервью. Не предполагала, что беременной буду заниматься такими вещами, вместо того, чтобы думать о своем здоровье и будущем ребенке.

Но человек показывает, что сделал это намеренно. И он должен нести ответственность за это. Мы подготовили иски в суд для того, чтобы разобраться и выяснить, что же во время брака было куплено. Действительно ли что-то переписывалось на маму или это только подозрения? Но такие справки получают только по судебному запросу. Иначе как я могу доверять этому человеку? Я доверила ему свою жизнь, а он предал. У нас никогда не было «это - твое, а это - мое». Всегда было «наше». А он предал самое ценное - стопроцентное доверие своей женщины.

novoseltseva_katerina Ну и под занавес дня поделюсь с вами важной новостью! 24.10. нашей семье исполнилось 3 года

«В ТАЙНЕ ВЫВЕЗ ВЕЩИ ИЗ МОСКОВСКОЙ КВАРТИРЫ»

- Но вы же как-то пытались с ним поговорить?

- Сейчас, будучи беременной, я осталась без какой-либо его помощи. Мой муж просто сбежал и не смог дать мне ни одного ответа. Еще тогда в нашей квартире в Ростове-на-Дону, когда он прилетел со сборов, а я с отдыха, пыталась поговорить с ним. Но он не дал ни одного ответа, в прямом смысле убежал из дома и вел себя неадекватно. Он говорил: «Не подходи, я боюсь тебя. Ты меня побьешь!» И это беременной жене! Я считаю, что для взрослого мужчины, прожившего столько лет со своей супругой, это не очень адекватное поведение.

Когда я впервые опубликовала тот первый пост о предательстве, многие подумали, что речь об измене. В этом плане у Вани нет греха. Но я считаю, то, что сделал и делает он, это большее предательство: когда женщина доверяет тебе на сто процентов, ты строишь с ней семью, планируешь ребенка, а за спиной совершаешь такие вещи. Я сейчас не понимаю, кто такой мой муж. Потому что считаю, что мужчина как минимум должен дать хоть какие-то объяснения.

В Москве мы снимаем квартиру, потому что я занималась ремонтом и обустройством нашей. Мы должны были переехать, когда родится наш ребенок. Но Иван даже не удосужился оплатить арендную плату за последние месяцы, зная о том, что его жена в положении, - нужно оплачивать врачей, витамины и так далее. Он оставил меня без средств, зато в тайне вывез свои вещи.

Супругов называли одной из самых красивых пар российского спорта. Фото: КЕЙРУ Ола.

- В своем видеообращении вы попросили болельщиков спросить мужа о вас. Многие недоумевают - зачем?

- Я не поехала к нему на открытую встречу (она проходила в торговом центре под Ростовом-на-Дону, - прим. авт.), потому что в положении, я не знаю, что может сделать мой муж. Он в прямом смысле опасен для меня. Поймите, это морально сложно, а я должна думать о ребенке. Человек месяц не выходит на связь, не интересуется, пропал и никак не участвует в нашей жизни. У него есть телефоны всей моей семьи и друзей, но он ни разу никому даже не позвонил, чтобы поинтересоваться, как я или его ребенок. Что нужно еще: чтобы он побил или толкнул? Я думаю, если бы человек хотел, он уже объявился бы.

Он всегда открыто говорил, какую роль я играю в его жизни, и в многочисленных интервью, и в Инстаграме. Мы жили более открытой жизнью, чем какие-то обычные пары, но я всегда воспринимала нас как одно целое. Поэтому я была вынуждена обратиться к болельщикам, чтобы они спросили его обо мне и ребенке. Я много участвовала в жизни клуба, устраивала какие-то конкурсы, общалась с его фантами и поддерживала теплые отношения. Я очень много вкладывала в это. Всегда болела за мой клуб и буду делать это дальше. Это команда моего родного города, в котором я выросла.

Катерина месяц не может добиться от футболиста хоть каких-то объяснений его поступков. Фото: КЕЙРУ Ола.

- Понимаете, я видела в нем мужчину и главу семьи, хотела, чтобы он нес ответственность за нашу жизнь, - сказала в завершение разговора Катерина. - Всегда все покупки мы совершали, принимая совместные решения. Я всегда воспринимала нас как команду, как семью. Это нормально, когда ты живешь с человеком и у тебя искренние чувства. Кто может дать оценку вклада женщины как жены в семью? Я оставила свою карьеру, свой заработок. Я знаю, какой вклад сделала в карьеру своего мужа. Это колоссальный труд. И он всегда подчеркивал это. Я вступила в этот союз осознанно. Хотя, конечно, были какие-то определенные моменты и в нашей жизни. Но я никогда ничего не выносила на публику, всегда думая о том, как это может повлиять на его карьеру.

Мы планировали ребенка, я ответственно отношусь к семье и к тому, что мы будем родителями. Я очень много для этого сделала. Но он не участвует ни в моей жизни, ни в жизни будущего малыша. Ему неинтересно, как развивается его ребенок. Он не понимает, что развитие малыша зависит и от моего состояния. И, конечно, сын или дочка будут рождены в браке, вне зависимости от того, какие отношения будут у меня с мужем. Иван будет нести полную ответственность, которую он обязан нести.

novoseltseva_katerina Важное вынужденное обращение!

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