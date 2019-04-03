«Деньги «Зенита» снесли Ивану голову»: беременная жена футболиста Новосельцева рассказала о первом за полтора месяца звонке мужа

В откровенном интервью «КП»-Ростов-на-Дону» Катерина Новосельцева - жена игрока «Зенита» (сейчас на правах аренды он играет за ФК «Ростов»), рассказала, что подозревает мужа в махинациях. Чуть больше месяца назад она нашла в электронной почте футболиста документы, которые свидетельствуют: Иван Новосельцев переписал нажитое в браке имущество на свою маму. Речь идет, в том числе, о нескольких квартирах. Однако объяснять свой поступок беременной жене супруг не стал, а просто «сбежал».

novoseltseva_katerina Я всегда гадала какие эмоции я буду испытывать,когда любимый человек будет делать мне предложение

«ДУМАЮ, ОН ЗАПИСЫВАЛ НАШ РАЗГОВОР»

Однако после интервью Кейру «Комсомольской правде-Ростов» Иван Новосельцев все же вышел на связь.

- Это было после игры (имеется ввиду матч «Ростов» - «Урал», Новосельцев провел на поле все 90 минут, - прим. Авт.), ближе к ночи. Разговор длился меньше десяти минут. Он начал его с таким посылом: «Я звоню тебе как муж». И тогда я задала ему встречный вопрос: «А где ты был как муж все это время? Где твоя ответственность? Ты вообще помнишь, что я беременна, знаешь, на каком месяце, и почему ты так себя ведешь?». Он общался очень холодно, как робот. Не было ощущения, что человек переживает, понимает ситуацию и хочет что-то изменить. Будто мне звонит кто-то чужой. Он сказал, что хочет поговорить со мной о ситуации тет-а-тет. Я согласилась, но при условии, если со мной будет еще кто-то: один на один с ним встретиться не могу. Он полтора месяца не участвовал ни в моей жизни, ни в жизни моего ребенка, так поступил с нашей общей недвижимостью... Что я еще могу от него ожидать? После чего Иван ответил: «Значит, ты отказываешься, я понял». Не исключаю, что он записывал наш разговор. Тем более, что пытался в каких-то моментах меня даже провоцировать.

novoseltseva_katerina It's a Yoga time

«ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ЕМУ ДОВЕРЯТЬ?»

- Например?

- Он пытался сказать, мол, будто со мной кто-то работает. Мне было очень неприятно от таких слов. Я не совершала ничего из тех действий, которые совершил он - это касается не только юридических моментов, но и моральных. Мне нечего скрывать. Но в жизни Ивана часто такое бывало: какие-то вещи, которые происходят с ним в жизни, он пытался переложить на мою. Я думаю, что именно ему кто-то советует, что делать и как разговаривать. Мне кажется, что если бы он звонил как муж, то и разговор должен был быть начат с того, как чувствуем себя я и ребенок, попросить меня не нервничать и не переживать. Но на все мои вопросы он отвечал, что не будет обсуждать это по телефону. Только лично. Я говорю: «А как ты вообще можешь выставлять условия?» Было ощущение, что он как будто смеялся, когда со мной разговаривал. Разговор завершился такими словами: «Ну ты подумай над моим предложением, может тебе понравится, и ты примешь мои условия». Он так и не назвал хоть один повод, почему я должна ему доверять.

«ИВАН НЕ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ ДЕНЬГАМИ»

- Мог ли кто-то из окружения повлиять на него?

- Я не узнаю Ивана и таким его никогда не видела. Могу сказать так: повлиять может кто и на кого угодно - мы все общаемся, вокруг нас разные люди и они, конечно, могут говорить разные вещи. Но ты либо имеешь свое мнение и позицию, либо нет.

Я бы хотела, чтобы как-то отреагировали его агенты. Они являются большим звеном в карьере любого спортсмена. Своих Ваня в последнее время начал называть друзьями. И, если он так считает, то пусть они как друзья и его представители дадут тоже какой-то определенный комментарий. Почему никто из них не связался ни со мной, ни с моим представителем? Еще в самом начале Екатерина Гордон позвонила одному из них, но он очень грубо с ней разговаривал и бросил трубку. Для нас это был шок.

novoseltseva_katerina Подходит к концу сегодняшний замечательный,насыщенный день!

- Иван изменился после подписания контракта с «Зенитом», где и зарплаты повыше, чем в том же «Ростове», и премиальные?

-Конечно, это один из моментов, который на него повлиял. Тогда (после перехода в Зенит», - прим. Авт.) у него начались замашки в духе: тот, кто меньше зарабатывает, достоин меньше уважения по жизни, чем он. Моя подруга не раз была свидетелем этих его размышлений-выражений или каких-то поступков за рулем. Я всегда говорила ему: деньги это не показатель. Лично я никогда не сужу по тому, кто и сколько зарабатывает, а выбираю людей по их внутренним качествам. У меня есть близкие люди, которых я считаю почти родственниками, но их материальное положение не очень высокое. Вот тебе будет приятно, если твои родители будут идти или ехать, а кто-то позволит себе сказать грубости, потому что, не зная их возможностей, решил, что они менее богаты? Или позволит себе такие же выходки и выражения? Он часто злился на меня. На этом фоне могли возникнуть какие-то ссоры. Теперь вот ситуация с нашей общей недвижимостью. Я считаю: он просто не прошел проверку деньгами.

novoseltseva_katerina И главное чтоб так всю нашу жизнь @inovoseltsev

«ЕГО СЕМЬЯ НАМ НЕ ПОМОГАЛА. НАОБОРОТ»

- Кстати, о родителях. Они вам помогали?

- Мои братья очень помогали Ване по жизни. А вот его семья в каких-то моментах сделать этого не могла. Более того, если подтвердится, что вся недвижимость переписана на его семью, то я могу точно заявить: сами они были не в состоянии заработать на нее. Иван полностью обеспечивал их. Мама не работала, она воспитывает троих детей. Не знаю, старший брат Ивана вообще работает ли в данный момент, а вот младший еще несовершеннолетний. Отец года два-три тоже без работы, при том, что он, как глава семьи, должен нести за нее ответственность. Но по факту роль добытчика была на Ване.

novoseltseva_katerina Мы в нашей жизни почти никогда не отмечаем свои Дни Рождения

- Вы часто сопровождали мужа на сборах и на выездах. Зачем, ведь у футболистов так не принято?

- Для Ивана всегда было важно, чтобы жена находилась рядом. Я говорила в прошлом интервью «КП», что моя жизнь после спорта была направлена на то, чтобы Ивану было комфортно. Мы вместе строили его карьеру.

novoseltseva_katerina Читая комментарии , удивляюсь людям, которые забыли про уважение

«ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ЖАЛЕТЬ О ТОМ, ЧТО УЗНАЛА ПРАВДУ?»

- Где сейчас живет ваш муж?

- Не знаю, наверное, на базе клуба (расположена в парке Островского, недалеко от стадиона «Олимп-2», - прим. авт). Я должна была найти и снять для нас квартиру. Но случилось то, что случилось. Думаю, вряд ли он сам себе ее нашел.

novoseltseva_katerina Побывали на препати детского Евровидения

- Не жалеете, что заглянули тогда в его документы? Жили бы спокойно: меньше знаешь - крепче спишь?

- А почему я должна жалеть о том, что узнала правду? Я не такой человек, для которого главное, чтобы хоть кто-то был рядом. И тем более, когда другой обманывает и лжет. Это совсем не моя позиция, я по-другому строю свою жизнь. Считаю, что не должна закончить свою жизнь потому, что человек поступает так гадко.

Беременность - это в любом случае для меня колоссальное долгожданное счастье. А вот что сказать про Ваню? Счастлив ли он от того, что совершил такой поступок как воровство, остался без семьи и не может даже прочувствовать тот период, когда он будет папой? Наверное, этим он сделал хуже только себе. А я не оставлю своего ребенка без будущего.

PS:

К слову, ни сам Иван, и ни его агенты пока публично не прокомментировали эту ситуацию. Дело уже перешло в юридическую плоскость: первый суд назначен на 23 апреля.

novoseltseva_katerina Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое.

КОММЕНТАРИЙ

Гордон: «Иван, вы не мужик!»

Екатерина Гордон рассказал о ходе дела Новосельцев-Кейру в сторис своего Инстаграм:

- Подано несколько исков, всех нюансов рассказывать не буду. Но банально неприятно все, что произошло с Катериной. Иван Новосельцев вы, конечно... Иван, ну не мужик. Вань, не знаю - что-то с тобой не то...

novoseltseva_katerina Важное вынужденное обращение!

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