Представитель Президента в ЮФО призвал сажать тех, кто наживается на детях

Родители писали полномочному представителю Полпреда в ЮФО с просьбой проверить качество питания в учебных учреждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов провел заседание, на котором призвал правоохранителей жестко наказывать организации и руководителей образовательных учреждений, которые не выполняют поручение Президента по обеспечению детей горячим питанием в школах и детских садах.

«ПУСТЬ СИДЯТ В ТЮРЬМЕ»

- Тех руководителей, кто экономит на детском питании, нужно привлекать к ответственности, - резко высказался Владимир Устинов. - Пусть сидят в тюрьме и едят то, что они хотели дать детям. Никаких поблажек быть не должно, это касается всех.

По словам полпреда, нарушения были выявлены в 42-х образовательных учреждениях Дона. Так, в девяти школах установлено занижение норм блюд, а в 20-ти образовательных учреждениях использовались продукты ненадлежащего качества и недопустимых для питания детей.

Всего же на Дону было возбуждено три уголовных дела по фактам нарушений. Эта цифра очень удивила Владимира Васильевича, и он потребовал от представителей МВД проверить все факты произвола. По его мнению, виновных необходимо осудить по всей строгости.

- Почему так мало уголовных дел? Если в девяти школах занижены нормы готовых блюд, почему вы так к этому относитесь?! - поинтересовался Владимир Устинов у присутствующих на заседании.

ДВЕ ТОННЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗЪЯТЫ

В целом по Южному федеральному округу программа по обеспечению питания в школах и детских садах работает успешно. Однако, во всех субъектах округа ощущается нехватка мест в столовых из-за большого количества учащихся.

- У нас под надзором находятся 4 647 образовательных учреждений в ЮФО, - рассказала заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Ирина Брагина. - Практически все школы (кроме школ в Волгоградской области) работают с превышением вместимости по пищеблокам. Причина - недостаточное количество мест. Питание организовано, но за счет продолжительности перемен.

Важно, чтобы детям не только приготовили еду, но и чтобы они могли ее всю съесть и не торопиться. Сейчас для этого обустраиваются столовые и расширяются помещения.

Ирина Брагина также отметила, что в Ростовской и Астраханской областях были обнаружены несертифицированные молочные продукты в школьном питании. Вся продукция (около двух тонн) была изъята.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ОБРАЩЕНИЙ ПОДТВЕРДИЛАСЬ

Как оказалось, очень важным в деле о борьбе за качество питания в образовательных учреждения стал вклад родителей и сотрудников школ и детских садов. Они писали полномочному представителю Полпреда в ЮФО с просьбой проверить те или иные организации.

Кстати, около 43 процентов всех обращений подтвердились. В итоге, дети теперь получают нормальное питание.

Также, в Ростовской области, к примеру, с учетом региональных особенностей в школах и детских садах проводится комплексная проработка меню. Детей обеспечивают местными фруктами и овощами. Это делается, в том числе, и для того, чтобы сформировать у детей привычку к здоровому питанию в будущем.

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