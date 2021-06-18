Троих крошечных братиков выходили ростовские врачи

Мамочку и трех сыночков выписали из больницы. Фото: пресс-служба НИИАП

Жительница Таганрога Ростовской области мечтала о счастье материнства. Но у Галины никак не получалось забеременеть. При этом женщина не отчаивалась. Она верила, что станет мамой во что бы то ни стало! На этом непростом пути к материнскому счастью ее поддерживал любимый муж Александр.

НАУКА – В ПОМОЩЬ

Чтобы сбылась заветная мечта, Галина воспользовалась современными репродуктивными технологиями. Но лишь с третьей попытки ЭКО она смогла забеременеть.

Женщина сразу же встала на учет в женскую консультацию. Но понимая, что многоплодная беременность всегда сопровождается большими рисками, таганрогские врачи направили Галину в ростовский НИИАП.

В нем мальчики и появились на свет. Правда, малыши так торопились к своим родителям, что появились на свет намного раньше положенного срока – на 34-й неделе беременности.

КРОШЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ

Малыши были слишком маленькими для того, чтобы выписывать их домой.

Так, один весил 1640 граммов, второй – 1859, а третий – два килограмма и 50 граммов.

- Это первая тройня в 2021 году, которая родилась в нашем институте, – рассказал директор НИИАПа Александр Лебеденко.

Врачи очень трепетно и внимательно выхаживали деток месяц. А их мамочка лежала на сохранении полгода.

И вот в пятницу, 18 июня, двойняшек и их братика вписали домой. Маму с сыновьями встречали счастливый муж и отец, а также бабушки.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что ростовские врачи выходили мальчика, который родился таким крошечным, что помещался в ладонь. Мальчик появился на свет с весом всего 600 граммов. Под наблюдением врачей, в стенах больницы, ребенок провел полгода.

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