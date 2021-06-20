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Общество20 июня 2021 8:00

Дневник воспитателя: «Пока дети рассказывают, что «Все мужики — сво...», тебя заставляют копаться в земле»

Сотрудница детского сада откровенно рассказала, куда на самом деле попадают студенты и выпускники педвузов
КАКАСЬЕВА Александра
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"Знай полгода назад, при трудоустройстве, сколько будет лишних заданий, я бы развернулась и ушла".

"Знай полгода назад, при трудоустройстве, сколько будет лишних заданий, я бы развернулась и ушла".

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С чем у ростовчан ассоциируется детский сад? Это веселые игры, манка с комочками, малышовые разборки «я с тобой дружить не буду», первая садиковская жена или муж, зайчики и снежинки на утренниках и простенькие открытки для родителей, сделанные своими руками. В эти девять часов за не только за здоровье и досуг ребенка, но по сути за его счастливое детство отвечают воспитатели. Все бы хорошо, если специалист занимается только своей работой — детьми. Как оказалось, воспитателю приходится быть практически человеком-оркестром. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с младшим воспитателем детского сада Дарьей (все имена в публикации изменены — ред.), которая без прикрас рассказала о своей работе.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Я устроилась в государственный садик год назад. Тогда мне было 18, училась на первом курсе педагогического колледжа. Как и многим студентам, мне рассказывали, что практика – это первый кирпич при построении успешной карьеры.

Если честно, до этого вообще не представляла себе, что такое «детский сад». Родители не захотели, чтобы я туда ходила: мол зачем это надо. Вот двор, вот качели, изостудия и кружок лепки – все, что нужно для полноценного развития. Однако, в сад попала спустя много лет. Наверное, дело в том, что помимо меня в семье было еще четверо младших детей: забот и хлопот с ними хватало, но мне это нравилось. Так что, получая аттестат в 18 лет, долго не раздумывала: подала заявление на заочку в педвуз - хотелось совмещать теорию и практику.

Полгода мониторила сайты, пока в декабре не нашла нужную вакансию. Заведующая со звонким голосом опрашивала меня целый час. Позже я узнаю, что Ольга Петровна — женщина со стальным характером, но доброй душой. А пока — допрос: кто я, чего хочу от этой работы, рады ли родители моему выбору. Только на 50-й минуте она спросила где я учусь. Когда услышала заветное «в педагогическом», крикнула в трубку: «Дашенька, вы нам так нужны, вы не представляете себе! Жду завтра собеседование. Скорее приходите». Встреча прошла приятно, поэтому на следующий день я уже готовила документы: справка об отсутствии судимости, медицинская и трудовая книжка. Спустя неделю все формальности были соблюдены. С того момента девочка Даша стала Дарьей Сергеевной – младшим воспитателем детского сада.

К приходу детей младший воспитатель должен накрыть на стол.

К приходу детей младший воспитатель должен накрыть на стол.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«А ВДРУГ НЕ СПРАВЛЮСЬ?»

Мой первый рабочий день, явка — к 7:30, чтобы успеть подготовиться к приему детей. До этого момента младший воспитатель должен протереть все поверхности дезинфицирующим средством и подготовить столы к завтраку. Обычно к 8:10 повара выносят первые блюда, а к ним чай и хлеб.

Мне доверили группу от 3 до 5 лет - в этом возрасте дети почти полностью самостоятельные: на входе вешают куртки в шкафчики, моют руки, и садятся за стол.

А вот и первый малыш. Мама завела ребенка, быстро поздоровалась и уехала.

- Я Дарья Сергеевна, твой новый воспитатель, а как тебя зовут?

– Иван, - четко произнес мальчик.

Четырехлетний Ваня очень вдумчиво смотрел на меня и совсем не давал себе помогать, все время разглядывая фенечки на моем запястье. Я отвела его к раковине, он вымыл руки и сел за стол. В течение 15 минут пришли остальные дети. Всего в моей группе было 17 человек, поэтому времени на страх и сомнения перед каждым ребенком просто не было.

Дальше построила группу по два человека, чтобы отвести в музыкальный зал на репетицию новогоднего утренника. Первая репетиция прошла спокойно. «Надеюсь дальше так и будет», - уверенно произнесла моя внутренняя Дарья Сергеевна.

В первый месяц работы мысли были разные: что делать, как делать, а вдруг не справлюсь? Но коллектив очень помогал - подсказывал и направлял. Первое серьезное испытание было через неделю работы: моя группа выступала на новогоднем утреннике.

Первый утренник — то еще испытание на стойкость. Родители привозили праздничные наряды, которые нужно было развесить по чехлам с фамилией ребенка. Зайчики, котики, снежинки и шамаханские царицы - голова кругом. Девочек нужно заплести и помочь одеться, мальчиков собрать и еще раз отрепетировать песню. А еще накрыть столы, встретить родителей и отвезти их в зал. Лишь когда утренник начался, ты можешь сесть на маленький стульчик, чтобы перевести дух и насладится концертом.

"Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики как унитазы, - вечно смываются". Услышать такое от ребенка — пугающе.

"Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики как унитазы, - вечно смываются". Услышать такое от ребенка — пугающе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОТ ЭТО КОНФУЗ!

Никогда не забуду один случай. В праздничной программе был танцевальный номер . Посреди «сцены» сидел шах Женя, а возле него танцевали две Шамаханские царицы - четырехлетняя Катя и пятилетняя Ангелина. Костюм Ангелины был сшит на заказ, а вот Кате наряд делала мама - шаровары из синей гардины и топ от купальника.

Звучит музыка: девочки выбегают и начинает танцевать. Вдруг на середине номера происходит казус: верхняя часть купальника Кати развязывается, и топ падает. Сначала она не поняла, что произошло, а я в этот момент в панике думаю как бы подбежать и завязать его. Но девочка не растерялась: как истинная леди продолжила танцевать, прикрывшись ладонью. Все присутствующие аплодировали. А я сидела в шоке: ей всего четыре года, а она уже интуитивно понимает, что нужно делать. Но это был не первый случай, когда дети действительно удивили меня своей сознательностью и жизненной мудростью.

"Помимо основной работы тебя могли отправить на побелку деревьев или прополку сорняков".

"Помимо основной работы тебя могли отправить на побелку деревьев или прополку сорняков".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ — УСТАМИ ДЕТЕЙ

После новогодних праздников группа вернулась в садик. На улице была сильная метель, поэтому днем после тихого часа дети не пошли привычную прогулку, а остались играть в корпусе.

Я уже готовилась накрывать стол для обеда, бегала, суетилась - тогда это была уже привычная рутина. Тут подходит ко мне Маша. Я знала, что у нее в семье сейчас трудные времена - родители разводятся, поэтому в перерывах между делами я старалась уделить ей побольше внимания.

Она попросила поиграть с ней в барби. Мы сели на зеленый коврик и достали игрушки. Я беру куклу, и спрашиваю, как ее зовут?

- Милана, - отвечает Маща. Затем девочка тянется за куклой Кеном, мужем Барби. Смотрит на него долго и вдруг выдает. - Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики - как унитазы, - вечно смываются. Услышать такое от ребенка — пугающе.

- Кто тебе такое сказал?

- Ну кто-то, я сама поняла.

Я старалась не выдавать свой смех, понимая, что это будет поощрением ее реплик. Попыталась переключить внимание девочки на другую игру: «А давай мы лучше лего соберем!»

Каждый день, работая в садике, я открывала для себя что-то новое в наших современных детях. Они оказались такие мудрые, умные, и как будто бы все понимающие. И как это у них получается?

&quot;Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики как унитазы, - вечно смываются&quot;. Услышать такое от ребенка — пугающе.

&quot;Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики как унитазы, - вечно смываются&quot;. Услышать такое от ребенка — пугающе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОШЛО ПОЛГОДА: ТЯПКУ В РУКИ — И ВПЕРЕД!

Конечно, работа в детском саду — далеко не сахар. Чаще всего почти вся ответственность, а также хозяйственные дела ложатся на плечи именно младшего воспитателя. Иногда нас просят работать сразу на две группы, и тогда ты включаешь режим Соника и пытаешься успеть все и везде. Там убрать, здесь поиграть, тут сказку почитать - на отдых времени нет. Даже в тихий час заведующий лагеря придумывает для тебя и без того измочаленного «увлекательные» квесты.

Если бы мне рассказали об этом раньше, когда устраивалась на работу, я тогда, наверное, развернулась и ушла. Так, например, однажды заведующая заявила, что я буду должна побелить стволы деревьев во дворе садика. «И как же это связано с работой младшего воспитателя?» - подумала про себя. Но авторитет Ольги Петровны давил на меня словно асфальтоукладочная машина, которая подминает под себя любые амбиции, самооценку и желание ответить ей. Смотрела на нее, как выпускник на результаты ЕГЭ, вытаращив глаза и не понимая, что происходит.

И вот я, некогда представляющая увлекательную работу с детьми, во время тихого часа безропотно орудую кистью. В тот момент подумала: «Ну что, Дарья Сергеевна, к успеху шла? К такому тебя жизнь точно не готовила». Но и на этом мои обязанности ландшафтного дизайнера не закончились. Ольга Петровна вежливо, но понятно, что не терпя отказа, попросила меня прополоть землю на клумбах.

"Поражает, какую мудрость порой выдают маленькие философы".

"Поражает, какую мудрость порой выдают маленькие философы".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество таких просьб росло с необычайной скоростью, тогда я поняла, что работа младшего воспитателя, мягко говоря, многогранна. Не удивлюсь, если в следующий раз заведующая потребует от меня срубить дерево или свалить забор.

Тут ты и психолог, и садовник, и няня, и воспитатель. Если кто-то хочет стать суперпрофессиональным маляром, освоить ландшафтное дело или резку по дереву – добро пожаловать в детский сад! Обучение будет интуитивное, зато инвентарь покупать не придется. Справедливости ради надо заметить, что в качестве награды за садовые работы дают премию. Правда, ее сумма – всегда большой сюрприз для всего коллектива. Пройдя все эти квесты, я все же привыкла к реалиям работы младшего воспитателя, уже уверено общалась с детьми и справлялась со своими хозяйственными обязанностями.

Но самое приятное в этой работе — это общение с детьми. Это они - мои любимые разбойники, философы, самые лучшие учителя. Когда в конце дня дети приходят к тебе, чтобы поцеловать в щеку и сказать «До свидания», когда внезапно подбегают и обнимают, делятся своими секретами и даже мудростью — это самое ценное.

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