Дневник воспитателя: «Пока дети рассказывают, что «Все мужики — сво...», тебя заставляют копаться в земле»

"Знай полгода назад, при трудоустройстве, сколько будет лишних заданий, я бы развернулась и ушла". Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С чем у ростовчан ассоциируется детский сад? Это веселые игры, манка с комочками, малышовые разборки «я с тобой дружить не буду», первая садиковская жена или муж, зайчики и снежинки на утренниках и простенькие открытки для родителей, сделанные своими руками. В эти девять часов за не только за здоровье и досуг ребенка, но по сути за его счастливое детство отвечают воспитатели. Все бы хорошо, если специалист занимается только своей работой — детьми. Как оказалось, воспитателю приходится быть практически человеком-оркестром. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с младшим воспитателем детского сада Дарьей (все имена в публикации изменены — ред.), которая без прикрас рассказала о своей работе.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Я устроилась в государственный садик год назад. Тогда мне было 18, училась на первом курсе педагогического колледжа. Как и многим студентам, мне рассказывали, что практика – это первый кирпич при построении успешной карьеры.

Если честно, до этого вообще не представляла себе, что такое «детский сад». Родители не захотели, чтобы я туда ходила: мол зачем это надо. Вот двор, вот качели, изостудия и кружок лепки – все, что нужно для полноценного развития. Однако, в сад попала спустя много лет. Наверное, дело в том, что помимо меня в семье было еще четверо младших детей: забот и хлопот с ними хватало, но мне это нравилось. Так что, получая аттестат в 18 лет, долго не раздумывала: подала заявление на заочку в педвуз - хотелось совмещать теорию и практику.

Полгода мониторила сайты, пока в декабре не нашла нужную вакансию. Заведующая со звонким голосом опрашивала меня целый час. Позже я узнаю, что Ольга Петровна — женщина со стальным характером, но доброй душой. А пока — допрос: кто я, чего хочу от этой работы, рады ли родители моему выбору. Только на 50-й минуте она спросила где я учусь. Когда услышала заветное «в педагогическом», крикнула в трубку: «Дашенька, вы нам так нужны, вы не представляете себе! Жду завтра собеседование. Скорее приходите». Встреча прошла приятно, поэтому на следующий день я уже готовила документы: справка об отсутствии судимости, медицинская и трудовая книжка. Спустя неделю все формальности были соблюдены. С того момента девочка Даша стала Дарьей Сергеевной – младшим воспитателем детского сада.

К приходу детей младший воспитатель должен накрыть на стол. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«А ВДРУГ НЕ СПРАВЛЮСЬ?»

Мой первый рабочий день, явка — к 7:30, чтобы успеть подготовиться к приему детей. До этого момента младший воспитатель должен протереть все поверхности дезинфицирующим средством и подготовить столы к завтраку. Обычно к 8:10 повара выносят первые блюда, а к ним чай и хлеб.

Мне доверили группу от 3 до 5 лет - в этом возрасте дети почти полностью самостоятельные: на входе вешают куртки в шкафчики, моют руки, и садятся за стол.

А вот и первый малыш. Мама завела ребенка, быстро поздоровалась и уехала.

- Я Дарья Сергеевна, твой новый воспитатель, а как тебя зовут?

– Иван, - четко произнес мальчик.

Четырехлетний Ваня очень вдумчиво смотрел на меня и совсем не давал себе помогать, все время разглядывая фенечки на моем запястье. Я отвела его к раковине, он вымыл руки и сел за стол. В течение 15 минут пришли остальные дети. Всего в моей группе было 17 человек, поэтому времени на страх и сомнения перед каждым ребенком просто не было.

Дальше построила группу по два человека, чтобы отвести в музыкальный зал на репетицию новогоднего утренника. Первая репетиция прошла спокойно. «Надеюсь дальше так и будет», - уверенно произнесла моя внутренняя Дарья Сергеевна.

В первый месяц работы мысли были разные: что делать, как делать, а вдруг не справлюсь? Но коллектив очень помогал - подсказывал и направлял. Первое серьезное испытание было через неделю работы: моя группа выступала на новогоднем утреннике.

Первый утренник — то еще испытание на стойкость. Родители привозили праздничные наряды, которые нужно было развесить по чехлам с фамилией ребенка. Зайчики, котики, снежинки и шамаханские царицы - голова кругом. Девочек нужно заплести и помочь одеться, мальчиков собрать и еще раз отрепетировать песню. А еще накрыть столы, встретить родителей и отвезти их в зал. Лишь когда утренник начался, ты можешь сесть на маленький стульчик, чтобы перевести дух и насладится концертом.

"Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики как унитазы, - вечно смываются". Услышать такое от ребенка — пугающе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОТ ЭТО КОНФУЗ!

Никогда не забуду один случай. В праздничной программе был танцевальный номер . Посреди «сцены» сидел шах Женя, а возле него танцевали две Шамаханские царицы - четырехлетняя Катя и пятилетняя Ангелина. Костюм Ангелины был сшит на заказ, а вот Кате наряд делала мама - шаровары из синей гардины и топ от купальника.

Звучит музыка: девочки выбегают и начинает танцевать. Вдруг на середине номера происходит казус: верхняя часть купальника Кати развязывается, и топ падает. Сначала она не поняла, что произошло, а я в этот момент в панике думаю как бы подбежать и завязать его. Но девочка не растерялась: как истинная леди продолжила танцевать, прикрывшись ладонью. Все присутствующие аплодировали. А я сидела в шоке: ей всего четыре года, а она уже интуитивно понимает, что нужно делать. Но это был не первый случай, когда дети действительно удивили меня своей сознательностью и жизненной мудростью.

"Помимо основной работы тебя могли отправить на побелку деревьев или прополку сорняков". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ — УСТАМИ ДЕТЕЙ

После новогодних праздников группа вернулась в садик. На улице была сильная метель, поэтому днем после тихого часа дети не пошли привычную прогулку, а остались играть в корпусе.

Я уже готовилась накрывать стол для обеда, бегала, суетилась - тогда это была уже привычная рутина. Тут подходит ко мне Маша. Я знала, что у нее в семье сейчас трудные времена - родители разводятся, поэтому в перерывах между делами я старалась уделить ей побольше внимания.

Она попросила поиграть с ней в барби. Мы сели на зеленый коврик и достали игрушки. Я беру куклу, и спрашиваю, как ее зовут?

- Милана, - отвечает Маща. Затем девочка тянется за куклой Кеном, мужем Барби. Смотрит на него долго и вдруг выдает. - Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики - как унитазы, - вечно смываются. Услышать такое от ребенка — пугающе.

- Кто тебе такое сказал?

- Ну кто-то, я сама поняла.

Я старалась не выдавать свой смех, понимая, что это будет поощрением ее реплик. Попыталась переключить внимание девочки на другую игру: «А давай мы лучше лего соберем!»

Каждый день, работая в садике, я открывала для себя что-то новое в наших современных детях. Они оказались такие мудрые, умные, и как будто бы все понимающие. И как это у них получается?

"Знаете, Дарья Сергеевна, эти мужики как унитазы, - вечно смываются". Услышать такое от ребенка — пугающе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОШЛО ПОЛГОДА: ТЯПКУ В РУКИ — И ВПЕРЕД!

Конечно, работа в детском саду — далеко не сахар. Чаще всего почти вся ответственность, а также хозяйственные дела ложатся на плечи именно младшего воспитателя. Иногда нас просят работать сразу на две группы, и тогда ты включаешь режим Соника и пытаешься успеть все и везде. Там убрать, здесь поиграть, тут сказку почитать - на отдых времени нет. Даже в тихий час заведующий лагеря придумывает для тебя и без того измочаленного «увлекательные» квесты.

Если бы мне рассказали об этом раньше, когда устраивалась на работу, я тогда, наверное, развернулась и ушла. Так, например, однажды заведующая заявила, что я буду должна побелить стволы деревьев во дворе садика. «И как же это связано с работой младшего воспитателя?» - подумала про себя. Но авторитет Ольги Петровны давил на меня словно асфальтоукладочная машина, которая подминает под себя любые амбиции, самооценку и желание ответить ей. Смотрела на нее, как выпускник на результаты ЕГЭ, вытаращив глаза и не понимая, что происходит.

И вот я, некогда представляющая увлекательную работу с детьми, во время тихого часа безропотно орудую кистью. В тот момент подумала: «Ну что, Дарья Сергеевна, к успеху шла? К такому тебя жизнь точно не готовила». Но и на этом мои обязанности ландшафтного дизайнера не закончились. Ольга Петровна вежливо, но понятно, что не терпя отказа, попросила меня прополоть землю на клумбах.

"Поражает, какую мудрость порой выдают маленькие философы". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество таких просьб росло с необычайной скоростью, тогда я поняла, что работа младшего воспитателя, мягко говоря, многогранна. Не удивлюсь, если в следующий раз заведующая потребует от меня срубить дерево или свалить забор.

Тут ты и психолог, и садовник, и няня, и воспитатель. Если кто-то хочет стать суперпрофессиональным маляром, освоить ландшафтное дело или резку по дереву – добро пожаловать в детский сад! Обучение будет интуитивное, зато инвентарь покупать не придется. Справедливости ради надо заметить, что в качестве награды за садовые работы дают премию. Правда, ее сумма – всегда большой сюрприз для всего коллектива. Пройдя все эти квесты, я все же привыкла к реалиям работы младшего воспитателя, уже уверено общалась с детьми и справлялась со своими хозяйственными обязанностями.

Но самое приятное в этой работе — это общение с детьми. Это они - мои любимые разбойники, философы, самые лучшие учителя. Когда в конце дня дети приходят к тебе, чтобы поцеловать в щеку и сказать «До свидания», когда внезапно подбегают и обнимают, делятся своими секретами и даже мудростью — это самое ценное.

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