И в 90 лет - на высоких шпильках и с укладкой: старейший рентгенолог в России трудится на Дону

Людмила Александровна Лапина уже 67 лет в медицине. А по выходным собирает клуб любителей поэзии и музыки. Фото: сайт детской школы искусств им. В.Н. Еждика.

В больницах Ростовской области трудятся около 52,5 тысячи медработников. Из них врачей — более 13 тысяч, 32,5 тысячи и почти 7 тысяч — среднего и младшего медперсонала. Среди них есть уникальные люди, которые и в преклонном возрасте сохраняют ясность ума, способность трудиться ради здоровья людей и все также любят свою профессию, как и 50, и 60 лет назад, в начале своего трудового пути. "КП - Ростов-на-Дону" нашла на юге Ростовской области, в городе Сальске, старейшего действующего рентгенолога в России. Ей - 90 лет!

КАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ПОЛЕЗНЕЕ?

Встречаешь в коридоре центральной районной больницы Людмилу Александровну Лапину, и не поймешь, сколько ей на самом деле лет. Легко, как молодая девчушка, идет на каблуках, и за пару слов может поднять настроение. Эта интеллигентная женщина - Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин района, в свои 90 лет она является старейшим действующим врачом-рентгенологом в России. В медицине она уже 67 лет, 62 года из которых — в сальском здравоохранении.

- С детства тянуло к литературе и искусству, с этим направлением мечтала связать свою жизнь. Но годы были послевоенные, и профессию молодежь тогда выбирала исходя из полезности. Вот и пошла по стопам сестры, поступила в Ростовский медуниверситет, - рассказывает Людмила Александровна.

После выпуска по распределению попала в Сталинградскую область и была единственным районным педиатром в селе Средняя Ахтуба. Добиралась к пациентам между деревнями на телеге или пешком, а при разливе реки — даже на лодке.

ОБЛУЧЕНИЕ В ПЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ

Когда вернулась в родной город, оказалось, что еще нужнее педиатров — рентгенологи. Другие врачи боялись идти на эту должность, потому что предыдущий специалист умер от рака желудка, и многие связывали это с полученным за время работы облучением.

- Пошла туда, где была нужна. Страха не было — надо, значит, надо. Окончила курсы и стала рентгенологом центральной районной больницы, - вспоминает Людмила Александровна. - Это было задолго до компьютерной томографии, до МРТ, так что рабочая нагрузка была пятикратная.

Значит, и облучения рентгенолог получала в пять раз больше. Трудно представить, но уже 41 год она стала «Ветераном труда», а в 2015 году - членом врачебной палаты Южного федерального округа.

Людмила Александровна стала наставником многим врачам, некоторые из них - уже на пенсии. Фото: сайт "Люди Дона".

«ЕСЛИ РАБОТАЕТ МАМА, ТО МЫ ТЕМ БОЛЕЕ ДОЛЖНЫ»

Сейчас, когда появились КТ и МРТ, объем работы уменьшился, но все равно приходится трудиться за двоих. Людмила Александровна стала наставником для огромного количества врачей, и многие из них уже на пенсии, а Лапина — все еще в строю. Младшие коллеги ее любят, как свою маму от медицины: «Если работает мама, то мы тем более должны».

Чету Лапиных знали все земляки. Муж Николай Петрович прошел фашистский концлагерь и чудом выжил. Его не стало восемь лет назад.

- Он проводил уникальные ЛОР-операции, про которые писали в научных журналах. Принимал всех пациентов до последнего в очереди, не глядя, есть у них талоны или нет, - рассказывает о супруге Людмила Александровна. - Его называли местным Левшой — создавал удивительные миниатюры книг, переписывая произведения русских классиков.

В 90 - НА ШПИЛЬКАХ

И сегодня старейший действующий рентгенолог страны всегда со свежим макияжем, безукоризненной прической и на высоких (выше 10 см уж точно!) шпильках. А еще уважаемый врач — краевед, пушкиновед, лауреат третьей всероссийской премии личных библиотек (в коллекции есть даже книги, изданные при жизни Александра Пушкина).

- Конечно, кто как не Людмила Александровна, мог организовать в городе клуб «Элегия» и на протяжении 40 лет вести каждый литературно-музыкальный вечер, куда с удовольствием приходят не только взрослые, но и школьники - во все глаза смотрят и внимательно слушают, - рассказывает младший коллега и по больнице, и по любви к литературе, врач-узист Степан Пьянов.

В свободное время пишет автобиографию, вспоминая времена, когда врачи были дружны и ходили друг к другу в гости. Глядя на Людмилу Александровну, сальские медики стараются поддерживать традиции, дружно отмечать праздники — пример-то перед глазами: тепло улыбнулась и на шпильках исчезла за дверьми рентгенкабинета.

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