Жизнь посвятила медицине: врач-терапевт Матвеева-Кургана отметит 90-летие

Вся жизнь Виктории Мелиховой связана с медициной

Уже завтра, 21 июня, 90-летний юбилей отметит врач-терапевт Виктория Мелихова. Несмотря на преклонные годы специалист до сих пор помогает людям в одной из поселковых поликлиник Матвеево-Курганского района. О достижениях медика и ее судьбе рассказали в пресс-службе областного правительства.

Вся жизнь Виктории Мелиховой связана с медициной. Она даже появилась на свет в не совсем обычной ситуации - когда ее мама, тоже медик, вела прием пациентов. Спустя годы после этого девушка получила медицинское образование и с головой ушла в любимую профессию.

Она наработала колоссальный практический опыт. Была также заведующей Латоновским врачебным участком и даже первым заместителем главврача Матвеево-Курганского райлечобъединения. Именно под её руководством создали сеть лечебно-профилактических учреждений района.

Также Виктория Мелихова инфекционист. За свою практику она не раз сталкивалась с неизвестными медицине болезнями. В 1980 годах - со СПИДом, несколько лет назад - с вирусом гриппа H1N1, в наши дни - с COVID-19.

Как отметила сама именинница, лучше всякого лечения профилактика и соблюдение гигиены. Однако в том, что российские врачи справятся с этой напастью, Мелихова не сомневается.

- Секрет долголетия - в любви ко всему прекрасному, к людям, к красоте окружающего мира. А еще нужно трудиться. Физический труд дает человеку бодрость и силу, - подчеркнула Виктория Мелихова.