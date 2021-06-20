Пушкин и на нарах мил: каких поэтов больше всего любят читать осужденные в Ростовской области

Стихи Александра Пушкина больше всего пришлись по душе заключенным. Фото: ДЕМКОВ Денис.

Свет русской поэзии, родоначальник литературного языка Александр Пушкин оказался самым любимым поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах. Такую любопытную статистику литературных предпочтений приводит Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний после проведенного опроса среди заключенных.

КОГО ЧИТАЮТ

Итак, Пушкин — наше все, и он заслуженно лидирует в голосовании. На втором месте по читаемости —храбрый офицер с пылкой натурой Михаил Лермонтов, а почетная «бронза» достается хулиганистым стихам Сергея Есенина.

Места с четвертого по шестое в рейтинге популярных за решеткой авторов заняли поэтесса Серебряного века Марина Цветаева, нобелевский лауреат, мигрировавший в США, Иосиф Бродский и знаменитый бард Владимир Высоцкий.

ЧТО ЧИТАЮТ

Так какие же произведения — самые любимые у отбывающих наказание жителей региона?

У Пушкина это «Евгений Онегин» и «Анчар», у Лермонтова - «Парус» и «Кавказ», а у Есенина - «Ты меня не любишь, не жалеешь» и «Письмо матери». Стихотворение, которое обрело новую жизнь благодаря фильму «Ирония судьбы», «Мне нравится, что вы больны не мной» - любимое из произведений Цветаевой. В сборниках Анны Ахматовой больше всего приглянулись заключенным «Высокие своды костела».

ЧИТАТЬ — ЕСТЬ ВРЕМЯ

Опрос был проведен в рамках акции «Твои друзья — книги», направленной на популяризацию чтения в исправительных учреждениях — как отечественных, так и зарубежных авторов. Акция также включает проведение литературных вечеров, встречи с современными авторами и деятелями культуры. Участники встреч не только обсудят свое видение литературных текстов. Самые творческие смогут поделиться своими проектами.

В службе исполнения наказаний особо отмечают, что во всех исправительных колониях и следственных изоляторах Ростовской области есть библиотеки. В общей сложности тюремный библиотечный фонд включает в себя более 63 тысяч изданий: это и художественная литература, и научно-популярное направление, и религиозные книги, а также справочники, учебники, газеты и журналы.

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