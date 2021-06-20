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Экономика20 июня 2021 13:09

Власти Ростова планируют продать автомобили премиум-класса

Это решение собираются рассмотреть на заседании городской думы
Ангелина СКИБА
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Сколько намерены попросить за дорогие авто, неизвестно

Сколько намерены попросить за дорогие авто, неизвестно

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Ростова планирует продать семь автомобилей премиум- и бизнес-класса. Это решение собираются рассмотреть 22 июня на заседании городской думы. Предварительная информация стала известна сегодня, 20 июня.

Так, речь идет о трех машинах марки Ford Mondeo, а также Audi A6, Audi A8, Hyundai Genesis и Renault Megan II. Выкупленное имущество будущие владельцы должны будут приватизировать до 2023 года.

Сколько намерены попросить за дорогие авто, неизвестно. Однако это экономически выгодный шаг, потому что власти не могут дальше их использовать, а ремонт выйдет в крупную сумму.