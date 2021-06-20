В авиакатастрофе в Кузбассе пострадал экс-президент федерации парашютного спорта Ростовской области

Георгий Мирошниченко с тяжелыми травмами попал в реанимацию. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Ростовчане потрясены новостью о крушении самолета L-410 в Кемеровской области, который вылетал для тренировки парашютистов. Среди спортсменов на борту судна находился бывший президент Федерации парашютного спорта Ростовской области Георгий Мирошниченко. Донской спортсмен выжил, но сейчас он — в реанимации.

ВЫЛЕТАЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Опытный парашютист в составе четверки по групповой акробатике добыл путевку на чемпионат мира по парашютному спорту, который из-за пандемии перенесли с прошлого года на 2021-й. Престижные соревнования пройдут в августе в Кемеровской области на двух аэродромах. Один из них - «Танай».

По предварительным данным, в 10.17 (06.17 МСК) по местному времени экипаж доложил об отказе одного из двигателей самолета, взлетевшего с «Таная». Произошло столкновение с лесным массивом, - уточняется в сообщении. - На борту находились два члена экипажа и 17 парашютистов. Сообщается о гибели четырех человек (двое из них - пилоты) и восьми пострадавших, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет успел набрать высоту около 100 метров, и парашютисты просто не успели бы покинуть судно. Пилоты предупредили их о жесткой посадке. Находившиеся в передней части самолета погибли. Выжившие пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

У самолета отказал двигатель. Фото: предоставлено очевидцами. Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/daily/27293.5/4431563/

НАДЕЮТСЯ НА ЛУЧШИЙ ИСХОД

Стало известно, что бывший президент федерации парашютного спорта Ростовской области, спортсмен Георгий Мирошниченко получил черепно-мозговую травму и вывих бедра, ему провели операцию, и сейчас он находится в реанимации.

Донской спортсмен еще в юности полюбил прыгать с парашютом, в армии служил в военно-воздушных войсках, где и решил связать жизнь с этим видом спорта. На его счету — тысячи прыжков, он дважды чемпион России, победитель всероссийских соревнований.

Родственники Георгия Мирошниченко надеются, что он сможет восстановиться и вернуться к любимому занятию, чтобы победить на чемпионате мира по парашютному спорту.

Сейчас Следственный комитет и прокуратура ведут проверку по факту крушения воздушного судна. Тренировки парашютистов на аэродроме «Танай» временно отменили.

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