СМИ: донской спортсмен пострадал при крушении самолета в Кемеровской области

Всего на борту L-410 находились 19 спортсменов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 20 июня, стало известно, что при крушении самолета в Кемеровской области пострадал пассажир из донского региона. Речь идет о Георгии Мирошниченко. Известно, что он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Об этом сообщают областные СМИ.

Авиакатастрофа произошла 19 июня. Разбился L-410. Погибли пилот, командир воздушного судна и два пассажира. Пострадали около десятка человек. Всего на борту находились 19 спортсменов.

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