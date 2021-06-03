Подозреваемого в краже из самолета Судного дня оставили под арестом до 4 сентября

Под стражей сейчас Жора Хачунц. Его задержали в декабре 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Подозреваемый в краже деталей из Ил-80 (самолет Судного дня) останется под арестом до 4 сентября. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе Таганрогского городского суда. По данным инстанции, приговор вынесли 1 июня.

Под стражей сейчас Жора Хачунц. Его задержали в декабре 2020 года. Все это время ведется расследование. Так, например, в середине мая 2021 года по делу были назначены новые экспертизы, на проверку взяли следы обуви, обнаруженные на борту. Если вину докажут, мужчину отправят в тюрьму на 10 лет.

Техника из салона Ил-80 пропала в декабре прошлого, тогда крылатая машина находилась на аэродроме ТАНТК имени Бериева. Всего через грузовой люк пронесли 39 блоков радиостанций и еще пять радиоплат. Общий ущерб составил более 1 млн рублей. После этого было возбуждено уголовное дело.