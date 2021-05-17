Следователи назначили новые экспертизы по делу о краже из "самолета Судного дня"

Злоумышленники вынесли технику на 1 млн рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

По делу о краже оборудования из "самолета Судного дня" следователи назначили дополнительные экспертизы, в том числе проверят следы обуви, обнаруженные на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.

По словам юриста, результаты должны обнародовать примерно через месяц. При этом срок содержания ее подозреваемого истекает 5 июня.

Ил-80 в Таганроге вскрыли еще в декабре 2020 года. Самолет в этот момент находился на аэродроме ТАНТК имени Бериева. Известно, что злоумышленники вынесли технику через грузовой люк. Ущерб составил более 1 млн рублей. После этого было возбуждено уголовное дело по статье - «Кража».

В начале мая в Ростове показали секретный самолет, который собрали на случай ядерной войны