Секретный самолет на случай ядерной войны показали на параде в Ростове-на-Дону

В небе над Ростовом прошел воздушный парад. Фото: пресс-служба правительства РО

В донской столице прошел торжественный парад, посвященный 76-летию со Дня Победы. По традиции, вначале по Театральной площади прошли пешие войска, затем проехала боевая техника, в ее числе – танки времен Великой Отечественной войны, а потом – и современные боевые машины.

А кульминацией торжества стало авиашоу. В небе над Ростовом пролетели современнейшие вертолеты, самолеты и истребители.

Особым сюрпризом стал новейший секретный самолет командующего войсками ЮВО.

Ту-134 предназначен для управления войсками округа в случае ядерного нападения на Россию.

Ростовская область, 9 мая 2021. DON24.RU. В Ростове прошел воздушный парад военной авиации. Демонстрационный пролет авиации выполнили экипажи 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. С его борта прозвучало поздравление командира экипажа Ту-134 летчик 1 класса майор Николая Буданова.

Также он сказал, что небо нашей Родины - под надежной защитой.

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