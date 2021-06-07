В Платове за пьяный дебош задержали пассажира самолета «Москва - Ростов»

Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнего жителя Волгодонска задержали в аэропорту Платов за дебош в самолете. Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста. Об этом сегодня, 7 июня, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Инцидент произошел на борту самолета «Москва - Ростов». Пассажир по внешним признакам был пьян, во время полета он нецензурно ругался и не реагировал на требования экипажа, - пояснили в УТ МВД по СКФО.

Совладать с любителем веселой жизни смогли только правоохранители, которых вызвал командир воздушного судна. Горе-путешественника арестовали и увезли в дежурную часть. Уже составили два административных протокола.

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