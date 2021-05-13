Дебошир с кухонным топором взял в заложники водителя и пассажиров маршрутки в Таганроге

Дебошир угрожал кухонным топором водителю и пассажирам маршрутки. Фото: Don Mash

В Ростовской области пьяный мужчина с кухонным топором в руках угрожал водителю и пассажирам маршрутки. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Инцидент произошел в четверг, 13 мая, в городе Таганроге. По словам очевидцев, в районе остановки "Русское поле" в микроавтобус зашел пассажир, который явно находился в нетрезвом состоянии. Сначала он не привлекал к себе внимание, а затем внезапно из-под полы куртки выхватил кухонный топор и начал угрожать находившейся поблизости девушке. После этого он приказал водителю высадить его на переулке Антона Глушко. В салоне воцарилась тишина, все боялись разозлить неадекватного пассажира.

Шофер спокойно и без лишних эмоций довёз дебошира, куда ему было надо, пропустив при этом три попутных остановки и тот вышел. На месте его уже поджидали сотрудники полиции, они сразу же задержали злоумышленника.

Позже стало известно, что мужчина вел себя неадекватно ещё до поездки в маршрутке. Он расхаживал с тесаком по двору и угрожал местным жителям. Сейчас правоохранители уже начали проверку по факту произошедшего.

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Мужчине уже предъявили обвинение.

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