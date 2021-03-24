Следком: в Ростове выпивший мужчина избил полицейского

Фото: https://rostov.sledcom.ru/

За нападение на полицейского ростовчанину грозят штраф или арест. Ему уже предъявлено обвинение, рассказали сегодня в управлении Следственного комитета по региону.

Все произошло в ночь с 7 на 8 марта. Предварительно, 41-летний мужчина был пьян, иначе его поведение объяснить трудно. Дело в том, что сначала он устроил дебош в подъезде многоквартирного дома и, скорее всего, разбудил жильцов. Видимо, кто-то позвонил по номеру «02» и сообщил о беспорядке.

Правоохранитель, который попытался утихомирить дебошира, получил в свой адрес грубую ругань и несколько ударов по голове. Позже медики определили у него черепно-мозговую травму.

- Сейчас мы уточняем обстоятельства дела, то есть следствие еще не завершилось, - добавили в Следкоме.

Не менее яркое выяснение отношений накануне наблюдали в приморском городе. На Бакинском мосту подрались водитель и дорожник. Водитель вышел из машины и отбросил конус в сторону, в ответ на это один из рабочих ударил рукой по боковому зеркалу. Неприятная сцена попала на камеру регистратора соседней машины, а потом и в соцсети.

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