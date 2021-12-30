В Калмыкии задержали мужчину, прятавшегося от полиции 20 лет

В Калмыкии задержали мужчину, прятавшегося от следствия 20 лет. Фото: пресс-служба СУ СК по республике Калмыкия

В Калмыкии, в Черноземельском районе, раскрыли преступление 20-летней давности, сообщает следственный комитет республики. По версии следствия, в августе 2001 года подозреваемый поссорился со своим знакомым. В начале завязалась драка, а затем в порыве гнева один из ее участников схватил газовый пистолет, переделанный под огнестрельный, и дважды выстрелил из него в оппонента.

- В результате потерпевший получил два ранения. После чего подозреваемый скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Калмыкии.

Нападавший был уверен, что его недруг мертв. Однако врачам удалось спасти мужчину. А злоумышленник, будучи уверенным в том, что совершил убийство, 20 лет прятался от правоохранительных органов.

- Тем временем в отношение подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе проведенных совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий органам внутренних дел удалось установить местонахождение обвиняемого, скрывавшегося длительное время, и произвести его задержание, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если суд признает вину мужчины, тот может провести за решеткой ближайшие 15 лет.

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