В Ростове задержан подозреваемый в жестоком убийстве - жертву собирали по частям

Следователи нашли подозреваемого - 42-летнего местного жителя Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в жутком убийстве мужчины. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось собирать несчастного буквально по частям. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе Следственного управления регионального следкома.

НАШЛИ В МУСОРЕ

Все, что случилось в Ростове 2 декабря, больше походит на сцену из детектива. Тогда в районе переулка 1-го Машиностроительного правоохранители нашли тело мужчины. Сразу стало ясно — убит. Его пришлось собирать по фрагментам, завернутым в пакеты и буднично выброшенным в мусорный контейнер.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство, - прокомментировали в следкоме.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа: следователи, криминалисты, сотрудники полиции. Благодаря слаженным и грамотным действиям, удалось установить причастное к совершению преступления лицо.

Заподозрили в убийстве 42-летнего ростовчанина: его быстро задержали и допросили.

Сейчас следователи, по предварительным данным, определили версию событий того жуткого вечера: обычный конфликт на бытовой почве между мужчинами случился, когда они вместе распивали алкоголь. В какой-то момент градус довел до того, что подозреваемый достал нож и кинулся на оппонента. От ранений второй мужчина скончался, и когда он перестал подавать признаки жизни, подозреваемый разделил тело убитого на части, завернул в пакеты и отнес на мусор — в контейнеры.

Расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз. Проводятся следственные действия с участием самого подозреваемого.

ШОКИРУЮЩАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Это не первый случай жестокой расправы на Дону за последние месяцы. Жители региона до сих пор с трудом могут представить, как 19-летний парень «заказал» родного отца. На суде он рассказал, что его обижали авторитарные методы воспитания родителя, и он попросил друга избавиться от собственного папы. Когда «исполнитель» полоснул ножом по горлу отца, сын пожалел, но было уже поздно. Друга суд приговорил к 13 годам лишения свободы, а самого сына — к 12. Оба обжаловали приговор.

Также в июле был вынесен приговор по делу о жестоком убийстве ростовского ресторатора. Тогда злоумышленники связали мужчину, а также его жену и взрослую дочь. Угрожали оружием, пытали его, чтобы узнать, где он хранит деньги. Забрав из сейфа 4,6 миллиона рублей, они требовали у предпринимателя еще 10 миллионов, и топили в бассейне, выбивая информацию, где деньги. Но мужчина захлебнулся. И освободившиеся от связывающего их скотча, жена и дочь, пытались реанимировать главу семьи, но тщетно.

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