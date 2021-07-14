Нашли по дорогим часам: за жестокое убийство ресторатора в Ростове налетчики получили по 22 года тюрьмы

Не все члены банды дожили до приговора суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовском областном суде вынесли приговор по одному из самых громких ростовских уголовных дел современности – о жестоком убийстве известного ростовского предпринимателя, одного из владельцев популярного ресторана на левом берегу Дона. Сейчас, когда прошел суд, и стали известны материалы дела, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности жуткой истории.

ПЫТКИ В БАССЕЙНЕ

Дерзкое нападение на семью ростовского ресторатора произошло в ночь на 5 октября 2015 года. По роковому стечению обстоятельств этот день, 5 октября, считается днем создания уголовного розыска.

Бандиты, нацепив маски и вооружившись обрезом винтовки Мосина, пистолетом Grand Power T12 и холодным оружием прибыли к домовладению предпринимателя в переулке Пролетарского района Ростова-на-Дону под покровом темноты. Супруга ресторатора как раз в это время отправилась встречать мужа в аэропорт – он прилетал из Москвы.

Налетчики взяли с собой лестницу, чтобы перелезть через высокий добротный забор домовладения, и притаились на участке. Как только мужчина с женой вернулся домой и заехал во двор, на него набросились. Связали его, жену и 21-летнюю дочь, находившуюся в это время дома: заклеили скотчем рты, замотали руки липкой пленкой. Угрожали оружием, пытали, стали требовать деньги и ценности.

Жена предпринимателя, спасая родных, открыла налетчикам сейф, где были наличные и золотые украшения. Позже следствие установит, что добычей нападавших стала сумма в 4, 6 миллиона рублей. Несмотря на большой куш, налетчики были очень злы и недовольны. Возможно, рассчитывали на что-то большее... Они потащили ресторатора в цоколь домовладения, где находился бассейн, и стали топить избитого и связанного предпринимателя в воде, требуя еще денег. Потом жена ресторатора припомнит, что изверги якобы спрашивали мужа о каких-то 10 миллионах.

Бросив в итоге связанного хозяина в бассейне, нападавшие обыскали весь дом. Прихватили с собой все, что посчитали ценным, включая золотые коронки для зубов и сувенирные тарелки, и скрылись с награбленным.

Жене ресторатора удалось освободиться от скотча. Вместе с дочкой они побежали к бассейну, где был брошен связанный бандитами глава семьи. Пытались реанимировать его, но, увы, помочь уже ничем не смогли. Несчастный захлебнулся еще во время пыток или сразу после них.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции и следственного комитета. Удивительно, но соседи по тихому и уютному переулку, где подобного никогда не случалось, заявляли, что ничего подозрительного не видели и не слышали.

Пережившие страшную ночь члены семьи погибшего ресторатора рассказали следователям, что налетчиков было трое. Но лиц они не видели — нападавшие скрыли их под масками.

Нападавшие пошли под суд по резонансному делу спустя 6 лет после жестокого убийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СЛЕД - ПО НОМЕРУ ЧАСОВ

Пять лет это преступление висело «глухарем», хотя в различных докладах и выступлениях сотрудников правоохранительных органов порой упоминалось, что они уже близки к разгадке дела.

Спустя два года после жуткой расправы, отчаявшись ждать результата, родные убитого побывали на личном приеме у председателя Следственного комитета России. После чего это уголовное дело передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат следкома.

И в начале 2021 года из Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России пришло сообщение. Обвинение в разбойном нападении на дом ростовского ресторатора и в его убийстве предъявлено двум ростовчанам. Они входили в состав банды, действовавшей на территории Ростовской области с 2015 по 2016 годы. Преступная троица была задержана давно и отбывала наказания в местах лишения свободы за другие свои криминальные «подвиги» - дерзкие нападения на банки и ювелирные магазины.

Но тут в Москве, в одном из ломбардов, вдруг «всплыли» дорогие часы Ulysse Nardin, снятые в ту страшную ночь налетчиками с руки убитого и имевшие уникальный номер. Этот номер часов был указан во всех ориентировках, разосланных по стране, вместе с другими похищенными в 2015-м ценностями. Ниточка от них и привела к одному из членов банды.

При этом правосудия по делу о разбойном нападении и убийстве ростовского ресторатора дождались не все. Под суд пошли только двое участников банды, а ее главарь умер в колонии еще в 2017 году (по слухам, погиб в драке с сокамерниками).

ВООРУЖЕНЫ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ

Эта банда не раз мелькала в ростовских криминальных новостях. В 2017 году «КП - Ростов-на-Дону» и другие СМИ писали про приговор, вынесенный за нападения на банки и ювелирные магазины. Тогда каждый из троицы получил по 16 лет лишения свободы в колонии.

Среди «подвигов» значились дерзкое нападение на букмекерскую контору в центре Ростова в январе 2016 года. Вооруженные налетчики в масках ворвались туда в полночь: наставили на посетителей и администраторов обрезы, заставили лежать всех лицами в пол и вести себя тихо, и тогда, мол, никого не тронут. Тогда банда забрала из конторы деньги, а до смерти испуганные посетители еще долго приходили в себя после случившегося.

При нападении на ювелирный магазин в Новочеркасске налетчики избили охранника, который пытался заблокировать их внутри магазина, и отобрали у него травматический пистолет.

А при налете на банк в Ростове таскали за куртку прямо по полу зала одну из сотрудниц, требуя, чтобы та открыла им дверь в комнату с сейфом, до тех пор, пока несчастная женщина не потеряла сознание. Тогда набросились на другую сотрудницу, избили и заставили выдать ключи от сейфа.

После всех этих налетов добыча банды в общей сложности составила около 10 миллионов рублей.

Передвигались бандиты, грабившие с размахом, на автомобиле «Рено» белого цвета, а весь свой арсенал хранили в стареньком гараже в Новочеркасске. На «дело» они шли в масках и перчатках, часто - в медицинских.

Выйти на след преступников удалось благодаря неожиданной находке в одном из ломбардов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«УБИВАТЬ НЕ ХОТЕЛИ»

Члены банды на суде признали себя виновными в разбойном нападении, но не в убийстве. Один утверждал, что убивать ресторатора вовсе не хотели - исключительно случайно получилось так, что их связанная жертва захлебнулась: мол, не рассчитали и перегнули палку. Другой утверждал, что вообще при этом не присутствовал, а, якобы, охранял связанных жену и дочь хозяина домовладения. Однако, женщина утверждала, что в какой-то момент отлучились все три бандита, а потом вернулись в комнату все забрызганные водой.

Вообще, потерпевшая сторона выдвигала версию, что на скамье подсудимых оказались лишь исполнители, а за ними может стоять кто-то еще. У погибшего ресторатора был один нерешенный денежный вопрос - о возврате долга - с одним из деловых партнеров… Чтобы разрешить его, якобы, даже привлекали в качестве переговорщиков каких-то уважаемых людей.

Но в суде эта версия своего подтверждения не нашла. Выяснилось, что один из обвиняемых в этом страшном преступлении работал охранником у делового компаньона убитого. Он присутствовал при важных разговорах. и слышал, что ресторатор собрался продать квартиру в Москве, чтобы за счет вырученных денег погасить долг. Все сходилось: налетчики решили, что хозяин продал квартиру и вернулся в Ростов в ту ночь с деньгами. Вот откуда их требования отдать 10 миллионов и пытки, которыми пытались выбить у жертвы деньги.

Нестыковка была в том, что квартиру у ресторатора тогда продать не получилось.

Кстати, убитый прекрасно помнил охранника, работавшего у его компаньона, и мог вполне узнать его во время налета и пыток. Поэтому вопрос убивать или оставлять жертву в живых налетчики скорее всего решили вполне осознанно.

ПРОСИЛИ ПОЖИЗНЕННОЕ

Как сообщила корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» прокурор отдела гособвинителей Ростовской областной прокуратуры Наталья Султанова, суд признал двух участников банды виновными и в разбойном нападении, и в убийстве ресторатора. С учетом неотбытого ими срока за прежние преступления и смягчающих обстоятельств в виде несовершеннолетних детей и того, что один из них является ветераном боевых действий, приговорил каждого к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинитель же просила для каждого пожизненное лишение свободы.

Кроме того, осужденные будут обязаны возместить семье погибшего причиненный материальный ущерб и выплатить по миллиону рублей каждый - в счет возмещения причиненных моральных страданий.

Приговор в законную силу не вступил.

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