На Дону за жестокое убийство двое преступников получили 17 лет и 21 год колонии

Мужчина проведет в заключении 21 год, женщина - 17 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области вынесли приговор по делу об убийстве и разбое. В тюрьму отправили Леонида Лебедева и Ульзану Киселеву. Мужчина проведет в заключении 21 год, женщина - 17 лет. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Бандиты совершили преступление в прошлом году. Тогда в Таганроге они познакомились с 39-летним жителем Дона, который похвастался им, что хранит на счете крупную сумму денег. Собеседников сразу же охватила жадность, они напали на предполагаемого богача и избили его. Затем долго пытали.

Чтобы узнать пин-код, кисть жертвы пробили металлическим гвоздем, а конечности и части тела сдавили плоскогубцами. Мужчина не вынес истязаний и назвал цифры, но его убили с особой жестокостью.

После этого Киселева и Лебедев обыскали дом, похитили документы и имущество на 8 550 рублей. Вышли и сразу же направились к ближайшему банкомату, чтобы проверить счет, но никаких денег на карте не было.

Также в хладнокровном нападении на пожилую женщину сейчас подозревают жителя Каменска-Шахтинского. Ему грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы. Дело уже передали в суд