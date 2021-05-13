Жителя Каменска-Шахтинского подозревают в убийстве пожилой женщины

Женщина получила 13 ножевых ударов в шею Фото: сайт Следственного комитета России по Ростовской области

34-летнего жителя Каменска-Шахтинского подозревают в жестоком убийстве пожилой женщины. Мужчина сейчас находится под стражей. Уголовное дело уже передали в суд, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в хуторе Масаловка мужчина поссорился со своей 77-летней знакомой. Он напал на женщину и 13 раз ударил ее в шею. От серьезных ран пострадавшая умерла на месте.

Теперь подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

Также по подозрению в нападении со смертельным исходом задержали ростовчанина. По мнению следователей, он сильно избил и задушил обидчика.