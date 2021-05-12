Задушил в пьяном угаре: ростовчанина подозревают в убийстве знакомого

По данным ведомства, мужчина совершил преступление в апреле 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове 46-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого. Задержанный уже под стражей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, все произошло в апреле 2021 года, и к трагическому финалу привели горячительные напитки. Предварительно известно, что мужчины вместе выпивали. Сначала они общались вполне дружелюбно, но в какой-то момент между ними вдруг разгорелся конфликт.

Один из участников ссоры сильно избил своего обидчика. Он наносил удары по голове и туловищу, а после того, как пострадавший упал, задушил его. После этого злоумышленник сбежал, считают в Следкоме.

Подозреваемого поймали спустя несколько дней. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

Ранее, уже в Шахтах, по подозрению в убийстве задержали мать и дочь. Они также задушили знакомого мужчину, вывезли его в лесополосу и сожгли.