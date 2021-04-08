Задушили и сожгли: в Шахтах мать и дочь подозревают в убийстве мужчины

Подозреваемых задержали, уже возбуждено дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Шахтах мать и дочь подозревают в убийстве мужчины, уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

Сотрудники ведомства считают, что женщины (одной из них 52 года, второй – 32) во время ссоры задушили 51-летнего обидчика. После этого они вывезли его тело на тачке в лесополосу и сожгли. Предварительно, подозреваемые находились под действием горячительных напитков. Преступление было совершено в апреле прошлого года.

Ранее за похожую расправу задержали жителя Белокалитвинского района. По данным Следкома, он облил бензином и поджег свою супругу. Пострадавшую спасти не смогли.