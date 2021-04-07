Сотрудники Следкома продолжают работать над делом Фото: Алексей БУЛАТОВ

61-летнего жителя Белокалитвинского района подозревают в особо жестоком убийстве. Мужчину задержали, и сейчас он находится под стражей. Уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительным данным, подозреваемый в пьяном угаре во время бытовой ссоры напал на 46-летнюю супругу. Он облил ее бензином из металлической канистры и поджег. Медики не смогли спасти женщину. Трагедия произошла 26 марта 2021 года в хуторе Голубинка.

Сотрудники Следкома продолжают работать над делом. К этому моменту они уточняют все обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел в Тарасовском районе. Там преступник избил жертву ремнем от сумки, а потом также пожег.