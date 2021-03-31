Избил ремнем и сжег заживо: жителя Дона подозревают в убийстве супруги

Мучитель облил женщину бензином и поджог Фото: Иван Макеев

56-летний житель Тарасовского района ответит перед законом за жестокое убийство супруги. Сейчас он находится под стражей, дело уже передали в суд. Об этом сегодня, 31 марта, «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Преступление произошло весной прошлого года в селе Александровка Тарасовского района. По версии следователей, мужчина напал на жену во время ссоры. Он сильно избил ее руками и кожаным ремнем от сумки. После этого мучитель облил женщину и комнату бензином и все поджог. Предварительно, подозреваемый был пьян.

Также в Следкоме рассказали, что в Ростовской области уже вынесли приговор жителю Каменска-Шахтинского. Он до смерти забил прохожего фрагментом деревянной доски. За это преступника отправили в тюрьму на одиннадцать лет и восемь месяцев. Также в колонию строгого режима на восемь лет попал ростовчанин, который хладнокровно зарубил собутыльника топором.