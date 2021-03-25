В Ростове-на-Дону местного жителя признали виновным в убийстве своего собутыльника

В Ростове местный житель убил своего собутыльника Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице вынесли приговор местному жителю, подозреваемому в убийстве своего приятеля.

Юрия Дорошенко признали виновным в совершении преступления по статье 105 УК РФ "Убийство". Следователи выяснили, что в 2020 году он распивал спиртные напитки вместе со своим 51-летним приятелем. Внезапно между ними разгорелась ссора, в ходе которой злоумышленник нанес знакомому не менее 27 ударов топором по туловищу и голове. Потерпевший скончался на месте преступления от полученных травм.

- Приговором суда Дорошенко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Стоит отметить, что приговор в законную силу еще не вступил.

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