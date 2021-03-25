В Ростовской области председатель комитета имущественных отношений пойдет под суд за превышение полномочий

В Ростовской области за превышение полномочий осудят председателя комитета имущественных отношений Азовского района Фото: "КП" Архив

В Ростовской области осудят бывшего исполняющего обязанности председателя комитета имущественных отношений Азовского района. Он обвиняется в преступлении по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В ходе следствия стало известно, что в 2017 году подозреваемый передал в частную собственность двум местным жителям земельные участки, которые находятся в хуторе Рогожкино Азовского района. Но позже стало известно, что сделал он это, превысив свои полномочия, так как они находятся во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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