Ростовские СМИ сообщили о задержании в Германии беглого полицейского

Сбежавшего полицейского задержали в Германии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местные СМИ рассказали о задержании бывшего полицейского, который скрылся на территории ФРГ.

Речь идет об экс-сотруднике отделения по контролю за оборотом наркотиков Семене Фищуке. В отношении него и его коллеги Андрея Моргунова еще в 2019 году было возбуждено уголовное дело. В тот момент их заподозрили в крышевании незаконной торговли наркотиками, которая велась в аптеках. А также они подозревались в выбивании показаний с людей.

Фигуранты приняли решение скрыться от следствия и попросили политическое убежище на Украине. В тот момент они полностью отрицали свою вину. В отношении них было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. Сейчас стали известны подробности их преступления и то, что Фищука задержали в Германии.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.

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