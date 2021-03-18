Ухажер из социальных сетей украл у ростовчанки крупную сумму

Мужчина ввел потерпевшую в заблуждение Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Ростова-на-Дону оказалась в неприятной истории. Женщину обманул кавалер, с которым она познакомилась в социальных сетях. Во время одного из диалогов он ввел ее в заблуждение и узнал банковские данные. После одной из встреч ухажер взял ее карту и снял 128 тысяч рублей, а затем исчез. Мужчина резко перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах и социальных сетях.

- Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета", - рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

Сейчас злоумышленника ищут сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить личность человека, похитившего крупную сумму.

Напомним, полицейские также раскрыли некрасивую амурную историю, которая произошла на одном из сайтов знакомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский зарабатывал на торговле наркотиками на ростовском автовокзале

Незаконный бизнес прикрыли его коллеги (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.