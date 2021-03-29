11 лет колонии за жестокое убийство прохожего получил житель Каменска-Шахтинского

Землин совершил преступление летом прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Каменска-Шахтинского Андрей Землин получил 11 лет и 8 месяцев за жестокое убийство и кражу. Мужчина проведет срок в колонии особого режима. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сегодня, 29 марта, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Землин совершил преступление летом прошлого года. На улице в Каменске-Шахтинском он в пьяном состоянии напал на незнакомого ему мужчину и забил его фрагментом деревянной доски. После этого он забрал сумку жертвы и сбежал. Известно, что задержанный уже был судим за преступления против личности.

Ранее жителя донской столицы отправили в исправительную колонию строгого режима за хладнокровное убийство собутыльника. Он зарубил обидчика топором, всего злоумышленник нанес 27 ударов. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Также в Сальске задержали подозреваемого в нападении на женщину. Ее тело с признаками насильственной смерти недавно нашли в акватории реки Средний Егорлык.