В Сальске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины

Сейчас расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего сальчанина задержали по подозрению в убийстве. Следователи подозревают, что мужчина может быть причастен к смерти 39-летней землячки. Она пропала без вести в декабре прошло года.

Все это время ее искали. Родные и близкие до последнего не теряли надежды на лучшее. Однако о страшной участи женщины стало известно на прошлой неделе. 19 марта ее тело «с признаками насильственной смерти» нашли в акватории реки Средний Егорлык.

-Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления, - прокомментировали в Следкоме.

Ранее за жестокую расправу над приятелем осудили жителя донской столицы. Мужчина зарубил обидчика топором. Он получил получил восемь лет колонии строгого режима.

А в Чертковском районе пограничники поймали опасного иностранного рецидивиста. Он уже был судим. В разные годы сидел не только за границей, но и в российских исправительных колониях. Теперь мужчина ответит перед законом еще и за нарушение режима госграницы.