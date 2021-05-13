«Был отличным мужиком!»: коллеги в шоке от убийства стоматолога Ростовской областной больницы

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице, в Ворошиловском районе города, произошло серьезное преступление. В собственной квартире нашли убитым сотрудника областной стоматологической клиники. С зубным техником расправились очень жестко. Экспертиза показала, что вначале мужчину сильно избили, а потом задушили.

Для всего коллектива больницы эта новость стала шоком.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сотрудник медицинского учреждения, убитый был «отличным мужиком».

- Он никогда ни с кем не конфликтовал. Был спокойным, уравновешенным. Отличный профессионал, - рассказал знакомый убитого.

По словам собеседника издания, зубной техник был в разводе. У мужчины остался 10-летний ребенок.

Известно, что подозреваемого задержали. Им оказался знакомый врача. Сотрудник больницы пригласил приятеля к себе в гости. Мужчины выпили и между ними возникла ссора, закончившаяся убийством.

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