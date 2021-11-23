«Ты только доучись, сынок!» - сказал умирающий отец 19-летнему сыну, который его «заказал»

Сын-отличник рассказал другу, как нужно правильно избавиться от отца. Фото: Алена НЕЧАЕВА

В Ростовском областном суде вынесли приговор двум парням-приятелям. Один из них «заказал» другому убить отца. Да еще четко обозначил, каким именно способом: пожелал, чтобы родителю непременно перерезали горло вечером в подъезде. Заказчик пообещал за это горе-киллеру 200 тысяч рублей.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

19-летний Антон жил вместе с папой и бабушкой. В маленькой квартирке обычной «хрущевки» в небольшом городе Ростовской области. И с самого детства фактически воспитывался бабушкой по отцовской линии. Родители его рано развелись. Маме он оказался не нужен: женщина жила в Ростове и устраивала, как могла, свою личную жизнь. Уже повзрослев, Антон изредка навещал ее.

А вот отец принимал в судьбе и воспитании сына самое активное участие. 42-летний «дядя Андрей», так все во дворе называли папу Антона, во время службы в армии принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, участвовал в Чеченской компании. Мужчина прекрасно играл на гитаре, потрясающе пел. За это его и уважали.

Правда, потом, после службы в армии, уже на гражданке был в его жизни один темный эпизод – угодил за решетку. Вроде бы по наркотической статье. Отсидел. Вышел.

Освободившись, Андрей создал в городе музыкальную группу, выступавшую на мероприятиях. Ездил с концертами в соседние города, пел патриотические военные и очень душевные песни - про «вертушки», Моздок, в который «больше не ездок», про армейских «братишек»… Получал Благодарственные письма за участие в городских мероприятиях. Друзья дали ему кличку «Цой». Свои песни Андрей записывал и в студии звукозаписи в Ростове.

Мужчина выступал с концертами на разных городских площадках. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЗАРАБАТЫВАЛ В ТАКСИ

На жизнь «дядя Андрей» зарабатывал в такси. На хлеб вроде хватало. А еще на то, чтобы помогать старенькой маме и воспитывать сына. В сынишке Андрей души не чаял, но воспитывал в строгости. Не хотел, чтобы тот прошел в жизни через то, что довелось пройти ему. И, главное, следил со всей отцовской строгостью, чтобы тот с юности не наделал ошибок: заставлял учиться, запрещал пить-курить, общаться с дурными компаниями, гулять за полночь, следил за успеваемостью сына в школе.

И, как результат этой отцовской строгости, парень окончил школу с отличием. Поступил в филиал одного из вузов на юридический факультет, причем на бюджет!

Все в округе знали, что «дядя Андрей» может поскандалить с соседями, сидеть на лавочке возле подъезда и пить пиво с друзьями. А потом послать подальше местную пенсионерку-активистку-общественницу, отругавшую его за шум и оставленный после себя мусор. Да, характер у соседа был не сахар. Сказывалось бурное прошлое. Но все в округе знали как он гордится своим сыном.

Сам, не имея толком образования, хлебнувший в жизни всякого и ютившийся в однушке в «хрушевке», Андрей выводил наследника на новые орбиты. За хорошую учебу на окончание школы купил ему автомобиль – старенькую «девятку». Андрей всей душой желал, чтобы парень жил гораздо лучше, чем он.

Отец мечтал о лучшей жизни для сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПООБЕЩАЛ ДРУГУ МАШИНУ

Но, похоже, в парнишке тайно начали кипеть совершенно иные страсти. Из глубины души почему-то всплывали старые обиды на отца. То, как он отругал его когда-то за «трояк». За то, что дал когда-то подзатыльник. Парня бесило, когда отец просил подвезти его вечером на машине с музыкальной аппаратурой в какую-то точку. Злился на его друзей. И на то, что папа просил поставить на подзарядку его телефон. Или что-то резкое ответил бабушке…

О своих обидах «примерный ученик» рассказывал другу Виталику. Своему ровеснику, с которым когда-то вместе учился. Друг в свои 19 успел жениться на женщине с ребенком, стать отцом второй раз. При этом нигде не учился, перебивался случайными заработками, шабашил на стройках, мечтал о машине и постоянно нуждался в деньгах.

Антон жаловался, что жить с отцом-тираном ему невыносимо. И… как-то, спросил, а может ли Виталик… убить человека? Сказал, что если тот убьет его отца, то они продадут отцовский синий «хендай акцент», а на вырученные деньги купят Виталику машину и поменяют на более современный автомобиль «девятку» ему самому.

Виталик отрицательно покрутил головой: как это делается он не представлял. Но «отличник» Антон подсказал: нужно будет одеться во все темное, а на лицо - черную медицинскую маску. Далее - дождаться отца вечером в подъезде за деревянной дверью - той, что возле основной входной металлической. Отец вечерами теперь ходит на свидания к одинокой соседке из соседнего дома. Когда папа соберется на очередное свидание, тот позвонит другу...

Эту машину отца сын продал, чтобы кпить новые - себе и другу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Соседка однажды услышала, как Андрей поет: грустные армейские песни про то, как тяжело на войне, а дома ждет семья… Душа дрогнула. Нашла его страничку в социальной сети. Стала рассматривать фотографии: вот - музыкант в армии - с «братишками» на БТРе, вот - с автоматом, а вот - гордится сыном на его выпускном в школе. Стала при встречах во дворе как-то по особенному улыбаться соседу...

В тот роковой вечер, 20 июля 2020 года женщина позвонила Андрею. Спросила, ждать ли ей его? Сын был на чеку: тут же маякнул другу, чтобы тот брал нож и шел в подъезд.

Спустя несколько минут ничего не подозревающий «дядя Андрей», напевая, легко сбегал по ступенькам в темном подъезде. Только подумал, что хорошо бы «щелкнуть» свет на первом этаже, как в шею ему вонзилось острое лезвие. Потом, еще и еще. Он схватился за горло руками и пополз к двери одной из квартир.

Соседка в это время высматривала любимого на балконе, но из подъезда - того, из которого должен был появиться Андрей - выскочил какой-то человек, весь в темном и быстро-быстро пошел прочь. Андрея все не было…

«ТОЛЬКО УЧИСЬ, СЫНОК!»

- Меня порезали. Вызови «скорую»! – успел прохрипеть Андрей, когда сосед первого этажа распахнул дверь на его стук.

Сосед пытался зажимать руками перерезанное горло. Пока ждали медиков, кто-то принес бинты, другие пытались перевязать истекающего кровью человека, кто-то побежал наверх, позвать Антона.

Сын сбежал вниз, склонился над умирающим отцом.

- Ты только доучись! Слышишь, только доучись, сынок!, - успел сказать отец побелевшими мертвеющими губами. И потерял сознание.

Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. В сторонке тихо плакала соседка…

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием занялся следственный отдел по Новошахтинску следственного управления СК по Ростовской области.

Говорят, сначала все почему-то подумали на другого соседа-маршруточника, с которым накануне у Андрея был громкий скандал из-за парковки машин во дворе. Но выяснилось, что тот не при чем. Но после скандала у себя на балконе он установил видеокамеру, направленную во двор, чтобы фиксировать, что происходит с машинами на парковке. Вот она и засняла, как в тот день из подъезда выбегает крепкий мужчина в черном.

Мужчина любтл петь и делал это с удовольствием. Фото: из социальной сети

КУПИЛИ НОВЫЕ АВТО

Стали проверять всех, у кого в последнее время были конфликты с «дядей Андреем». Таких тоже набралось немало. Но одного за другим пришлось из списка подозреваемых вычеркивать.

- Мы увидели, как от места происшествия в ближайшие кусты ведут кровавые следы. По всей видимости, после преступления злоумышленник отсиживался там. На месте убийства были обнаружении и следы крови не только погибшего, а еще и другого человека. И если предположить, что убийца во время нападения порезался сам, то его нужно искать по этим следам, - рассказали оперативники.

Виталика нашли быстро. Он действительно порезал себе палец во время нападения в подъезде. Экспертиза это подтвердила. Через него вышли и на Антона. Их переговоры подтверждали данные оператора мобильной связи.

За это время парни уже успели продать «Хендай» убитого Андрея и купить себе другие авто на вырученные деньги.

«КАК ЖЕ ТАК, АНТОН?!»

- Как же так! Антон? Я же сама его с детства воспитывала. Он такой добрый, хороший мальчик! - плакала старенькая бабушка, узнав, что внук заказал убийство ее сына, своего родного отца.

Но тут выяснилось, что он и у нее из комода украл фамильные золотые украшения.

- Не может быть! Антон – он добрый! – причитала мама «хорошего» Антона, давая следователю свидетельские показания.

Все, кто знал эту семью, были шокированы этим страшным фактом.

Антон рассказал на суде, что отец его якобы тиранил. И будто бы он еще в классе шестом наглотался таблеток, обидевшись, когда папа отругал его за тройку. Но врачи его откачали. А отец договорился, чтобы как суицид ЧП не фиксировали и не ставили сына на учет.

- Когда я увидел отца в крови, когда он просил, чтобы я доучился, я горько пожалел, о том, что сделал. Я не хотел, чтобы он умирал. Я говорил с ним, говорил, чтобы он держался, не терял сознание, не уходил насовсем… Но поделать уже ничего было нельзя, - признавался потом парень в конце судебного процесса.

Гособвинитель областной прокуратуры Дина Даниелян просила у суда наказания для Антона – 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для Виталия – 14. Суд признал обоих виновными и приговорил сына, заказавшего убийство отца, к 12 годам лишения свободы, его приятеля, выполнившего просьбу убить – к 13 годам «строгача».

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