В Новошахтинске молодой человек нанял киллера для своего отца

В Ростовской области парень заказал убийство отца Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новошахтинске двух молодых парней осудили за убийство. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ "Убийство по найму", 105 УК РФ "Организация убийства" и 158 УК РФ "Кража". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 20 июля 2020 года в подъезде жилого дома было обнаружено тело 42-летнего мужчины с несколькими ножевыми ранениями. Следователи тут же возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что к смерти дончанина причастны его 19-летний сын вместе со своим приятелем того же возраста.

В ходе следствия стало известно, что отец и сын часто ссорились, поэтому парню и пришла в голову мысль избавиться от родственника, но сам он этого делать не захотел и "заказал" отца своему другу. Он рассказал ему все о передвижения папы и потребовал, чтобы убийство было совершено исключительно ножом. После совершения преступления он пытался ввести следствие в заблуждение. Он выдумал специальную историю о мотивах убийства отца и его исполнителях.

Но следователям удалось получить неопровержимые доказательства о настоящих виновниках преступления. Они были задержаны и заключены под стражу, а позже стало известно, что они совершили в Новошахтинске еще несколько краж.

- Суд приговорил организатора преступления к 12 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. А исполнитель получил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на полтора года, - говорится в тексте сообщения.

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