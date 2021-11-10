Житель Ростовской области получил 10 лет колонии за попытку двойного убийства

Мужчина устроил поножовщину в феврале этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ростовской области получил 10 лет колонии строгого режима за попытку убийства двух человек. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в феврале этого года 32-летний злоумышленник поссорился со своими знакомыми. Он выхватил нож и нанес несколько ударов по своим обидчикам, но убить их так и не смог - прохожий выбил оружие из рук мужчины.

- После поножовщины пострадавшие попали в больницу, где оказали помощь. Через время подозреваемого арестовали, и он ожидал суда уже под стражей, - рассказали в Следкоме.

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