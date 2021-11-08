В донской столице местного жителя задержали за убийство бездомного

В донской столице местный житель зарезал бездомного Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице был задержан местный житель, которого подозревают в убийстве бомжа. Об этом сообщается в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Преступление было совершено в сентябре 2020 года. Злоумышленник напал на бездомного в заброшенном здании в переулке Ашхабадский. Между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый два раза ударил его ножом. В результате потерпевший скончался от полученных травм.

После совершения преступления нападавший сбросил тело в бетонный коллектор, а затем засыпал его землей и мусором. Спустя год, 49-летнего фигуранта удалось задержать.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время подозреваемому грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы.

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