Обвиняемого в отравлении рабочих таллием в Таганроге приговорили к восьми годам

Суд признал Владислава Шульгу виновным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вынесен приговор бывшему инженеру-конструктору Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Владислава Шульгу обвиняли в отравлении рабочих предприятия.

Как сообщает журналист «КП-Ростов-на-Дону» из зала суда, экс-сотрудника приговорили к восьми годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Владислав Шульга и его адвокат не согласны с решением суда и намерены обжаловать приговор.

Суд установил, что в 2017 году Шульга добавил химическое вещество с содержанием таллия в расположенные на предприятии бутылки с водой. Мотивом следствие посчитало неприязненное отношение инженера к нескольким коллегам. В итоге отравление получили 34 сотрудника ТАНТК имени Бериева.

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