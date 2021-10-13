Массовое отравление таллием в Таганроге: инженеру-конструктору грозит восемь лет тюрьмы

ЧП произошло на закрытом предприятии, где собирают самолеты. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

В Таганрогском городском суде близится к завершению процесс по громкому делу в отношении инженера-конструктора ТАНТК им. Г.М. Бериева, который обвиняется в том, что из мести коллегам якобы подсыпал таллий в большие 19-литровые бутыли с питьевой водой для кулеров.

На минувшем заседании гособвинитель попросил у суда назначить подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

ПОСТРАДАВШИХ - ДЕСЯТКИ

Эта история началась с того, что еще в декабре 2017 года ведущий конструктор предприятия Константин Колесников почувствовал себя плохо. Он мучился от сильной головной боли, тошноты, рвоты, головокружения, болей в животе и мышцах. Был госпитализирован. А следом, уже 4 января, с похожими симптомами к врачам обратились еще шесть сотрудников завода. К уже указанным симптомам у всех добавилось еще и аномальное выпадение волос.

Сотрудники завода стали обращаться к врачам один за другим - как в медсанчасть самого предприятия, так и в медучреждения по месту жительства. Поначалу поставленные им диагнозы варьировались от ОРВИ до гастрита. Дело в том, что симптомы отравления таллием коварны, проявляются по-разному и часто схожи с симптомами других заболеваний. А само производство не было связано с этим тяжелым металлом.

Но вскоре пришли анализы. Кстати, пострадавшие сдавали их в разных медучреждениях. Но все как один результаты показали: в организме - таллий! В частности, следы яда были обнаружены в ногтях и волосах пациентов. Стало понятно, что речь идет о массовом отравлении на одном из самых крупных и стратегически важных предприятий региона

По официальным данным, общее число пострадавших достигло 34 человек. Нескольких сотрудников госпитализировали. Четверых пришлось даже отправить на лечение в Москву, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Момент задержания Фото: Ирина ПОТЕРЯ

КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?!

После многочисленных проверок было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Расследованием занялся Первый отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Диверсия на закрытом стратегически важном для страны предприятии? Преступная халатность? Как вообще таллий попал на предприятие? Проверялись и рассматривались все возможные версии.

Но в итоге на поверку вышла совершенно иная… В апреле 2018 года по подозрению в громком преступлении был задержан 38-летний инженер-конструктор этого авиазавода. Многим поначалу не верилось, что такое вообще возможно. О нем говорили: «Обычный, нормальный человек»… Не судим. Заботливый сын. В общем-то, исполнительный сотрудник.

Но сам подозреваемый сначала дал признательные показания. И под видеозапись во время проверки показаний на месте рассказал и показал, как все было.

ПРИЧИНА - МЕСТЬ?

По версии следствия выходило, что это он подсыпал таллий в 19-литровые бутыли с водой для кулеров на предприятии, которыми пользовались сотрудники, якобы желая отомстить некоторым из них за нанесенные ему обиды.

Например, с одним из коллег, юристом предприятия, у него вышел конфликт на парковке у завода из-за поврежденного зеркала заднего вида на автомобиле. Инженер на своей «Волге» якобы снес зеркало на «Мазде» юриста и уехал. А тот выложил запись видеорегистратора в соцсети. Вроде бы первоначально виновник ДТП был готов компенсировать затраты за поврежденное зеркало. Но, услышав сумму, которую озвучил коллега-правозащитник, отказался. А тот в свою очередь пошел в суд и выиграл дело. Водителя «Волги» лишили прав за оставление места ДТП.

Следователи посчитали это мотивом: среди отравившихся таллием на предприятии был и тот самый юрист. Другая обида могла быть на начальника отдела: у него подозреваемый инженер-конструктор никак не мог добиться повышения. Желанная должность досталась в итоге другому сотруднику.

Обвиняемый на рабочем месте. Фото: личный архив

А МОЖЕТ, КРЫС ТРАВИЛИ?

Но потом инженер от своих показаний категорически отказался, заявив, что они были даны под давлением. Главный подозреваемый был отпущен после подписки о невыезде. В многочисленных интервью он озвучивал свою версию событий: к отравлению сотрудников завода он не имеет никакого отношения. Мол, на предприятии вообще накануне проводили санобработку: травили насекомых и крыс.

- Может, химикаты этой обработки и привели к массовому отравлению? – выдвинул он версию.

Кроме того, сообщалось, что мужчина даже обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на сотрудников полиции Таганрога, которые, по его уверению, выбивали у него признательные показания пытками и издевательствами.

НЕ ПОД АРЕСТОМ

Как сообщила «КП - Ростов-на-Дону» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, инженеру было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого, средней тяжести, и легкого вреда здоровью по трем статьям 111, 112 и 115 Уголовного кодекса РФ в зависимости от степени состояния пострадавших сотрудников предприятия.

Дело было направлено в суд Таганрога. Потерпевшими по делу на момент завершения следствия проходили 34 человека. Процесс начался еще в 2020 году. Сейчас он вступил в завершающую стадию.

Как сообщили корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе Таганрогского городского суда, на минувшем заседании гособвинитель запросил для подсудимого наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сам мужчина не под арестом. Ему назначена мера временного отстранения от должности. В суд он является. Но вину в предъявленном ему обвинении в массовом отравлении сотрудников авиазавода по-прежнему категорически не признает.

Сам мужчина не под арестом. Ему назначена мера временного отстранения от должности. Фото: личный архив

«НАДО ОПРАВДАТЬ»

Более того, виновным его не признают и некоторые потерпевшие. Одна из них заявила на суде, что, мол, точно знает, что инженер-конструктор к отравлению совершенно не причастен. Адвокат другой потерпевшей выступил с речью, суть которой сводилась к тому, что таллия якобы не нашли на посуде, изъятой из кабинетов сотрудников, а значит, подсудимый - не виновен и его надо оправдать.

Возникает вопрос: «Почему вдруг такое сочувствие к подсудимому со стороны потерпевших?». Не исключено, что потерпевшие заявили требования материальной компенсации им за понесенные страдания. Быть может, кто-то засомневался, удастся ли получить эту компенсацию с простого инженера-конструктора, в случае, если его признают виновным…

НОРМА ПРЕВЫШЕНА В 150 РАЗ!

Зато наиболее пострадавший от отравления ведущий инженер предприятия Константин Колесников в виновности коллеги не сомневается. Его здоровье после случившегося сильно пошатнулось. Было установлено, что концентрация таллия в его организме превысила возможную допустимую норму в 150 раз!

Колесников попросил суд взять подсудимого под стражу. Поскольку подсудимый якобы оказывает на него давление во время процесса и пишет в ГИБДД требования с просьбой лишить его водительских прав. Аргументируя это тем, что раз у Колесникова якобы сильно пострадало зрение, то он больше не может водить машину.

Сам же обвиняемый говорит, что просто желает таким образом устранить имеющиеся во всей этой истории противоречия и нестыковки. И уже готовится писать апелляционную жалобу на приговор.

ЧТО ГОВОРЯТ СЛЕДОВАТЕЛИ

Как рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в региональном следственном комитете, были собраны достаточно веские доказательства.

Во-первых, на таком закрытом предприятии как ТАНТК имени Бериева, все ходы-выходы и передвижения сотрудников четко фиксируются. Несколько раз подсудимый вдруг возвращался на предприятие в конце рабочего дня, после того, как уже покинул его вместе с другими сотрудниками. Должен был зафиксировать это с соответствующим объяснением, но скрыл. А за днями таких возвращений как раз следовали отравления сотрудников предприятия. Его передвижения подтверждаются и данными биллинга, предоставленными оператором сотовой компании, клиентом которой он является.

Во-вторых, сам подозреваемый первоначально добровольно детально рассказал на камеру все подробности, которые совпадают с картиной преступления. Его утверждения про пытки подтверждения в ходе проверки не нашли.

Соли таллия, следы которых обнаружили в бутылях с водой на предприятии, просто так в пузырьке в аптеке не купить! Фигурант спокойно рассказывал, как с помощью шарика таллия – мягкого и чрезвычайно токсичного тяжелого металла, якобы имевшегося у него еще со времен учебы в радиотехническом колледже, в кустарных условиях добыл солевой препарат, растворяющийся в воде. У него были изъяты и маленькие электронные весы его матери, с помощью которых он делал расчеты, со следами таллия.

В-третьих, в качестве экспертов к анализу ситуации были привлечены авторитетные эксперты-токсикологи из ФГБУ «Научно-практического токсикологического центра ФМБА России», ответившие на все вопросы следствия. Касающиеся, как и вопросов возможности изготовления солей таллия таким способом, как сначала описал подозреваемый, так и вопросов подробностей отравления сотрудников предприятия.

В-четвертых, были проверены и все версии, выдвинутые самим инженером. И ни одна из них не нашла подтверждения. В частности и той, что касалась травли крыс на предприятии. Соответствующую обработку там проводило муниципальное предприятие, которое использовало только разрешенные и не представляющие опасности для персонала препараты. Ни мышьяка, ни таллия и его составляющих в них не содержалось.

Что скажет сам подсудимый в своем последнем слове на процессе, скоро услышим. А далее – слово за судом.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Отравительница таллием из 80-х

История зафиксировала факт, когда отравительницей таллием оказалась обычная школьная посудомойка Тамара Иванютина. Это было дело конца 80-х прошлого века в Киеве. Несколько учеников преподавателей школы вдруг оказались экстренно госпитализированы с острым отравлением. Двое школьников и двое взрослых скончались. Выяснилось, что посудомойка травила коллег, из-за того, что заподозрили ее в подворовывании продуктов. Детей – из-за личной неприязни. Странные смерти школьной медсестры-диетолога, а так же бывшего мужа и свекра со свекровью тоже оказались делом ее рук. Выяснилось, что таллий посудомойка однажды раздобыла у знакомой, связанной с геологией.

Советский суд приговорил женщину к расстрелу, который бы приведен в исполнение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный подозреваемый в деле массового отравления таллием в Таганроге: «Мне ставили в вину, что я странный и холостой»

Инженер-конструктор Владислав Шульга назвал «Комсомолке» свою версию отравления людей ядом (подробнее)

Власти Таганрога рассказали, почему скрывали информацию о массовом отравлении таллием на авиазаводе

На данный момент у 28 человек обнаружен яд в организме (подробнее)