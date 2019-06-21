Главный подозреваемый в деле массового отравления таллием в Таганроге: «Мне ставили в вину, что я странный и холостой»

Дело массового отравления таллием сотрудников ТАНТК им Г.М. Бериева в Таганроге считается одним из самых загадочных. В официальную версию, что таллий подсыпал инженер-конструктор 38-летний Владислав Шульга из мести одному из коллег, верят не все. Сам подозреваемый утверждает, что дал признательные показания в изоляторе после угроз подкинуть наркотики его матери, но, как только оказался на свободе, отказался от слов. Обвиняемый провел собственное расследование и утверждает, что пострадало больше людей, нежели признано потерпевшими, а отравились из-за того, что на заводе перестарались при травле грызунов, что сейчас тщательно скрывают.

БУТЫЛЬ С ТАЛЛИЕМ НАШЛИ ВО ВРЕМЯ ТРЕТЬЕГО ОСМОТРА КАБИНЕТОВ

- Вы считаете себя виновным?

- Не просто считаю себя невиновным, а вообще непричастным к событиям, о которых идет речь в материалах уголовного дела. Но следствие продолжается, о сроках передачи дела в суд речи пока не идет. Все сложно, запутанно и неоднозначно.

- Основная версия - вы подсыпали таллий в бутыль с водой, чтобы отомстить коллеге из-за аварии, в результате пострадали свыше 30 человек, у людей выпали волосы, стало ухудшаться зрение...

- Спор по дорожно-транспортному происшествию действительно был - не отрицаю, с остальным не согласен. По таллию очень интересная ситуация. На самом деле результаты экспертиз были готовы еще год назад, но никого с ними не знакомили. Нам (Шульге и адвокату) удалось изучить их только после многочисленных жалоб в прокуратуру, когда мы стали активно напоминать, что в соответствии со статьей 206 УПК РФ следователь обязан незамедлительно ознакомить с результатами экспертизы, но слово «незамедлительно», как оказалось, можно толковать по-разному.

Меня интересовала в первую очередь психиатрическая экспертиза - к счастью, там ничего не насочиняли, все хорошо. Что касается изучения бутылей, то во время первого осмотра места происшествия были изъяты четыре 19-литровые бутыли (они находились в четырех кабинетах, где работали пострадавшие), две помпы и два чайника. Результат на таллий отрицательный.

Задержание ШульгиФото: Ирина ПОТЕРЯ

А вот когда в мае прошлого года дело передали в региональный следственный комитет, был организован третий по счету осмотр места происшествия. И тогда внезапно нашли аж 19-литровую бутылку с помпой, которую при двух предыдущих проверках не обнаружили, что странно. Кроме того, бутыль эта подписана отделом №720/КБ-7, который расположен в соседнем крыле и на втором этаже в комнате 232, очень интересно, что она делала в кабинете 126 «б»? Ее приобщили к делу и назначили экспертизу.

Вот в этой бутыли и «нашли» соединения таллия. На мой взгляд, тут явно получение задним числом доказательств, которые подходят под официальную версию. К этой экспертизе большие вопросы, так как при ее проведении были допущены существенные процессуальные нарушения, поэтому я обозначаю глагол «нашли» в кавычках.

ТРАВИЛИ ГРЫЗУНОВ, А ОТРАВИЛИ ЛЮДЕЙ?

- Ваша версия причин отравления? Вы же проводили собственное расследование.

- Да, я склоняюсь к тому, что допущены серьезные нарушения при санитарной обработке от грызунов.

- Простите, мышей так на заводе так много?

- Днем по офису они не бегали, а если оставить на ночь шоколадку, то утром можно обнаружить только обертку и, простите, какашки. Следует отметить, что сразу после своего назначения генеральный директор предприятия, а ныне уже уволившийся, начал активную борьбу с безнадзорными животными - кошками и собаками. Работники ТАНТК еще помнят как на дверях проходных висели объявления, запрещающие под угрозой увольнения пронос в завод и кормление на территории животных, как следствие - выросло число грызунов. Потом начали травить и их.

Шульга на рабочем месте. Фото: личный архив

- Но это слова...

- Нам удалось обнаружить постановление таганрогского городского суда, которое было вынесено по инициативе Роспотребнадзора. Оно за номером 5- 101/2018 от 22 января 2018 года. Это постановление о том, что Роспотребнадзором в кабинетах, где находились пострадавшие (№№ 126 «е», «в», «б» и № 417) обнаружено в воздухе превышение содержания соединений мышьяка в 25 раз относительно ПДК! Напомню, мышьяк имеет такой же класс опасности, что и таллий, но в пять раз сильнее. И талий и мышьяк применяются в веществах для борьбы с грызунами.

Нами установлено: предприятие не заключало договоры с организациями, которые проводят дезинфекцию и дератизацию в течение предыдущих трех лет. На заводе действовали своими силами. Очень похоже на то, что результатом таким непрофессиональных обработок и стало массовое отравление людей.

«СЧИТАЮ, ЧТО ПРАВДУ БОЯТСЯ ГОВОРИТЬ»

- Если травили грызунов, то почему мышьяк в кабинетах нашли, а таллий нет?

- Мы тоже задавали этот вопрос, но так и не выяснили, по какой методике производилось это измерение. На наше ходатайство о приобщении к уголовному делу материалов Роспотребнадзора получили отказ, мотивированный тем, что проверка санитарных врачей не имеет никакого отношения к делу. Как подозреваю, мышьяк нашли в пробе воздуха. Что касается таллия, на данный момент я уверен, что его могли вообще не искать.

- Да ладно... Странная вообще ситуация с этим отравлением.

- Правду боятся говорить. Знаете, когда мы с адвокатом проводили расследование, то решили выяснить масштаб бедствия. Как оказалось, 40 сотрудников получили компенсации от завода, в уголовном деле пострадавших фигурирует значительно меньше. Нам стало известно, что анализы на таллий сдавали не только юристы и конструкторы, но и сотрудники сборочного цеха, снабжения, сервисного центра. У них нашли превышение содержания таллия, но это не токсическая доза. Для понимания: норма - 5 мг на килограмм, токсическая доза таллия в организме человека 100 мг на килограмм. Вот у этих людей обнаружено, к примеру, 50, 40, 60, 80 мг., чего для признания факта отравления юридически недостаточно, однако этим подтверждается нахождение в зоне заражения.

Мы подали следователю ходатайство о выемке из медицинского центра сведений о том, сколько человек обращалось с просьбой провести анализы на тяжелые металлы, у кого нашли больше нормы, но нам отказали, мотивируя, что круг пострадавших установлен, а мы якобы занимаемся провокациями с целью отвлечь следствие и ввести его в заблуждение!

На предприятии, где собирают самолеты, ужесточили контроль за водой. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

- Вы общаетесь с пострадавшими?

- Иногда встречаю некоторых коллег с завода, здороваемся, перекидываемся вежливыми фразами. Видно, что люди переживают, но общаться остерегаются. Насколько мне известно, руководство чуть ли не собирало коллег в общем зале, где была дана рекомендация ничего не обсуждать, не называть мою фамилию, иначе могут быть последствия. Люди боятся потерять свое место и зарплату. Я их отлично понимаю, ведь в Таганроге работы нет.

ДО КОНЦА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТСТРАНИЛИ ОТ РАБОТЫ

- Когда вас задержали, в социальных сетях многие писали, что вы странный: уже столько лет, а не женаты, живете с мамой... Вам лично такое потом говорили?

- (смеясь) Слышал и читал. Когда я вышел из следственного изолятора, то самому стал интересен источник информации. Так писали люди с фейковых аккаунтов, а ниточки привели к окружению руководства моего серийного конструкторского бюро, которое, видимо, по просьбе вышестоящего, распространяло такие сведения. Хочу заметить, когда выбирали мне меру пресечения, мой начальник дал для суда характеристику, что я оторви и выброси.

(улыбаясь) Вроде как работника хуже меня представить трудно. Якобы как технический специалист грамотный, но халатность и бездействие «приводили к срыву Гособоронзаказа, что негативным образом сказывалось на производственном процессе и репутации предприятия». Поверьте мне, если бы я действительно халатно выполнял свою работу, то лишали бы премии, как других, в личном деле были бы выговоры, предупреждения. Но меня не лишали премии, нет никаких отрицательных отзывов.

- Может, все-таки надо жениться?

- (смеясь) Мне это следователь чуть ли не как преступление ставил в вину.

- Вам позволили вернуться на работу?

- До конца расследования я отстранен от исполнения обязанностей.

- Как вы сами считаете, вас признают виновным или нет?

- У меня сформировалось общее ощущение, что меня уже назначили виновным. Этот уклон звучит и в СМИ. Меня не слышат, не хотят проверять другие версии. Чего стоят только отказы следствия провести полное и всестороннее расследование, выполнив элементарную процедуру выемки документов в медицинском центре, где сдавали анализы, и Роспотребнадзора! О какой объективности может идти речь? Я считаю, что уголовное законодательство нуждается в корректировке в плане вопросов защиты законных прав граждан. О чем сообщил в своем обращении депутату Госдумы по таганрогскому одномандатному округу на личном приеме.

НАША СПРАВКА

Таллий – химический элемент, относящийся к группе тяжелых металлов. Он, как и его соединения, являются высокотоксичными, а для человека - ядом. Попасть в организм может через пищеварительную систему, дыхательные пути или контакт кожи с химикатом.Таллий применяется в производстве пиротехники, флуоресцентных красок, термометров, а также входит в состав ядов, которые используют при обработке помещений от грызунов. Явным признаком отравления человека таллием является выпадение волос и повреждения периферических нервов, в частности, пострадавшие могут испытывать ощущения, схожие с хождением по горячим углям.

КОНКРЕТНО

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 декабря 2017 - ведущий конструктор Константин Колесников, выйдя в пятницу с работы, почувствовал сильные боли и головокружение. Он побоялся сесть за руль своей машины, вызвал такси. Последующие выходные мучился от постоянной тошноты и рвоты, был госпитализирован.

4 января 2018 года - в БСМП Таганрога обратился первый сотрудник юридического отдела предприятия, затем - еще шесть человек. Жаловались на боли в животе, у всех наблюдалось аномальное выпадение волос.

9 января - пришел первый анализ, который показал отравление таллием.

10 января - на территории предприятия ТАНТК им. Г.М. Бериева состоялось первое заседание комиссии по делам ЧС.

11 января - поступили анализы ведущего инженера-конструктора Константина Колесникова, который пострадал сильнее всех. У него обнаружено превышение таллия в 150 раз!

28 февраля - супруга Константина Колесникова опубликовала петицию с просьбой спасти ее умирающего мужа - так об отравлении узнали СМИ.

2 марта - ТАНТК им. Г.М. Бериева официально признал факт массового отравления, сообщив, что «несколько сотрудников проходят лечение в медицинских учреждениях согласно направлению врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований у них выявлены признаки отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии».

7 марта - в администрации Таганрога состоялась большая пресс-конференция, во время которой стало известно, что отравились 28 человек.

9 марта - еще у одного сотрудника завода нашли превышение нормы таллия. Общее число пострадавших достигло 29 человек. Все, кроме Константина Колесникова, работали в юридическом и контрактно-договорном отделах, которые располагаются в одном помещении (три кабинета все также опечатаны).

12 марта - полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

3 апреля санитарные врачи через суд обязали ТАНТК им. Г. М. Бериева строго следить за качеством питьевой воды (ее берут в скважинах, расположенных на территории предприятия). Во время масштабной проверки Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие должного лабораторного контроля за водоисточником, а также на этапах розлива.

3 апреля - задержали главного подозреваемого. Согласно официальной версии, именно 37-летний конструктор подбросил яд своим коллегам.

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На данный момент само предприятие работает в штатном режиме. В январе сотрудники (завод является градообразующим, здесь работает восемь тысяч человек) прошли диспансеризацию. Оргвыводы такие: помимо амбулаторного наблюдения на теми, у кого нашли яд в организме, усилен контроль на пропускном пункте, за доставкой воды и в столовой (подробности)