«Он у меня гениальный авиаконструктор, химией никогда не увлекался!»: откровения мамы подсудимого по делу отравления таллием на заводе в Таганроге

Мама подсудимого уверена, что химией и ядами сын не занимался. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Прямо сейчас, в понедельник, 8 ноября, в зале Таганрогского городского суда идет заседание, в ходе которого будет озвучен приговор по делу об отравлении таллием 34 сотрудников оборонного завода ТАНТК им. Г.М. Бериева. Инженера-конструктора обвиняют в том, что он якобы из мести - с кем-то парковку не поделил, от кого-то повышения ждал или премию - подмешал соли тяжелого металла в воду из кулера, которую пили коллеги, после чего у тех начались серьезные проблемы со здоровьем.

Сейчас суд продолжает зачитывать показания всех сторон. Корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», который присутствует на заседании, удалось поговорить с мамой подсудимого Светланой Петровной.

«ОН У МЕНЯ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ»

В эксклюзивной беседе в корреспондентом «КП - Ростов-на-Дону» мама подсудимого рассказала о характере своего сына.

- Он у меня очень добрый молодой человек, очень добрый. Сейчас у нас живет кошка. Да, он кошек и котов больше любит, чем собак.

Также женщина рассказала, как ее взрослый сын, ехав на велосипеде с дачи, спас котят, которых выбросили в мусорный бак. А еще когда-то - собаку, которую кто-то покалечил. Дворняге надо было делать операцию на челюсти, и мужчина сам оплатил услуги ветеринара — отдал за это две тысячи рублей.

ПОТОМСТВЕННЫЙ «ТЕХНАРЬ»

Мама рассказала,в кого сын так хорошо разбирается в технических дисциплинах.

- Я закончила Уральский политехнический институт им Кирова. Я сама «технарь», и, к сожалению, поддерживала его увлечение техникой. Я долгое время на Урале преподавала в техникуме (дисциплину — прим. ред.) «Сопротивление материалов». Потом приехала сюда беременной и осталась у своих родителей.

Сын родился в Таганроге, так и прожила семья всю жизнь в этом городе.

Подсудимый спокойно слушает материалы дела. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«ГЕНИАЛЬНЫЙ АВИАКОНСТРУКТОР»

Расположенность к техническим дисциплинам передалась сыну по наследству. Мама с гордостью рассказывает об успехах, которых достигал ребенок с самого раннего возраста.

- Он всегда мне делает замечания, но вообще-то он гениальный авиаконструктор, - уверена Светлана Петровна. - Он с трех лет увлекается техникой. Читал журналы «Эврика», «Техника — молодежи», у него настольной книгой был учебник по физике для преподавателей старших классов. Учился в экспериментальной группе на базе восьми классов — сразу шел на второй курс физмата в пединститут. Мне преподаватель по физике сказал, что у вас — необыкновенный ребенок, и если он попадет в хорошие руки в институте и на работе, то многого добьется.

«ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!»

При этом женщина отрицает, что сын как-то мог разбираться химии, в том числе — в ядах.

- Химией он никогда не увлекался — это полный бред. Он любил самолеты, корабли, танки, - возражает женщина.

Мама подчеркивает, что ее сын не пьет и не курит, может только с друзьями собраться за посиделками. Женщина переживает за своего ребенка с неординарными, по ее мнению, способностями.

- Он очень умный молодой человек, очень грамотный. Я не скрываю: у него гениальные мозги.

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