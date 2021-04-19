За попытку заказного убийства осудят двух жителей Ростовской области

В Ростове раскрыли заказное убийство Фото: "КП" Архив

В донском регионе возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 26 и 28 лет. Они подозреваются в преступлении по статье 105 УК РФ "Организация приготовления к убийству по найму". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что в конце 2020 года мужчины обратились к своему приятелю с весьма необычной просьбой. За денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей он должен был убить мужчину, с которым заговорщики были в ссоре. Для исполнения преступления они передали потенциальному исполнителю обрез карабина и патроны к нему, а также предоставили всю информацию о жертве и его машине. Но исполнитель не смог совершить преступление и совершил о заказе в ФСБ.

Чтобы пресечь преступление правоохранители инсценировали убийство, а затем задержали подозреваемых в момент передачи денег.

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