В Ростовской области при столкновении легковушки и молоковоза погибли четыре человека

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Миллеровском районе легковушка «Лада Калина» «лоб в лоб» столкнулась с молоковозом. Авария произошла утром 4 января на трассе город Миллерово — станица Мальчевская, недалеко от станицы.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады» выбрал небезопасную скорость и в итоге не справился с управлением. Машину занесло на заснеженной трассе, после чего она вылетела на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с «КамАЗом».

Легковушка выехала на встречку и столкнулась с молоковозом. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомобиля «ВАЗ», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Проверку организовала областная прокуратура.

— Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом, — сообщили в прокуратуре.

В результате ДТП скончались водитель и три пассажира автомобиля "ВАЗ". Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Ранее мы писали, что в Ростовской области из-за непогоды осложнилась ситуация на трассах. Донская Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от дальних поездок.