Праздничные богослужения в Ростове провели с соблюдением всех санитарных мер

Службы состоялись в 56 храмах и церквях донской столицы. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Торжественные богослужения в честь Рождества Христова с 6 на 7 января провели в Ростове при строгом соблюдении всех санитарных мер. Прихожане были в масках, а пожилым людям в эту ночь из-за COVID-19 рекомендовали встретить праздник дома.

Службы состоялись в 56 храмах и церквях донской столицы. Однако центральным местом притяжения для верующих стал Кафедральный собор. Там утреню и литургию провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Священнослужитель поздравил со светлым праздником всех жителей Дона, а также призвал к единству.

- Мы должны очень четко и ясно осознавать, что Бог не там, где блеск золота, и не там, где сила денег, власти или человеческих амбиций. Он там, где есть человеческая скорбь, нужда, болезни. Бог там, где требуется живое человеческое участие. Сегодняшние наши молитвы к о нашем народе и Отечестве. Для меня особенную радость составляет то, что мы вместе: и люди власти, и люди Церкви, и наше общество. Все мы собрались для совместной молитвы. Это и есть то самое важное, что необходимо сейчас нашей стране - единство, открытость и любовь друг ко другу, - сказал митрополит Меркурий.

Кроме того, с поздравлениями в разное время выступили губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Алексей Логвиненко. Так, например, глава региона пожелал всем доброго здоровья, благополучия и успехов, а руководитель ростовской администрации отметил, что «Рождество - великий праздник милосердия и веры, мира и любви».

- От всей души поздравляю вас с одним из самых светлых и добрых праздников. Именно духовность во все времена укрепляла нашу волю и вдохновляла на победы и созидательный труд. Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра, мира и благополучия. Пусть в каждом доме будут любовь, взаимопонимание, счастье и радость, - написал сегодня утром на своей странице в Instagram Алексей Логвиненко.

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