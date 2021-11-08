Митрополит Меркурий высказался о полупустом храме в День народного единства

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Фото: соцсети

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий высказался о полупустом храме в День народного единства. Праздник совпал с торжествами в честь Казанской иконы Божией Матери, но прихожан было не так много. Священнослужитель огорчился из-за этого и отметил, что такие даты, наоборот, должны объединять людей.

Глава донской митрополии задался вопросом: «Чтил ли когда-то так русский народ Божию Матерь, как «чтят» Ее сейчас?».

- Даже в самые тяжелые дни гонений на Церковь храмы были переполнены. Шли с единой верой, и потому были единым народом. А если сейчас подобные испытания выпадут на нашу долю? Даже светская власть позаботилась, чтобы были связаны почитание Пречистой и стремление к единству. Тем паче мы, христиане, должны позаботиться об этом, - подчеркнул митрополит Меркурий.

Естественно, сейчас все работают и заботятся о пропитании своей семьи, но человек не должен отказываться и от духовной пищи, добавил представитель РПЦ.

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