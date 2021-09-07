Митрополит Меркурий предложил «обновить культурное звучание» Соборной площади

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Фото: соцсети

«Обновить культурное звучание» Соборной площади донской столицы предложил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Священнослужитель озвучил эту инициативу во время встречи с главой региона Василием Голубевым.

- Не могу упустить возможности и обращаюсь к вам с некоторой инициативой. Мне кажется, сейчас наступило время, когда нужно подумать об окружающей собор территории, о площади и прилегающих улицах. Вопрос не столько о реставрации, сколько о культурном звучании Соборной площади. Думаю, что нужно совместно с горожанами и людьми культуры, искусства подумать о духовном, культурном и историческом наполнении Соборной площади, - сказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Губернатор согласился с этим и отметил, что «каждое историческое место должно иметь свое звучание и доминанту». Относительно территории около собора эта работа не завершена, заверил Василий Голубев.

- Тогда обращаюсь к вам с просьбой создать рабочую группу, в которую со стороны церкви готов войти. В нее вошли бы и архитекторы, и представители Минкульта, общественники. Следует создать рабочую группу, которая могла бы сформировать концепцию площади, - пояснил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Так, например, глава донской митрополии предложил проводить на Соборной площади различные культурные мероприятия под открытым небом, организовать казачьи - конные и пешие - разводы, пасхальные и рождественские ярмарки.

Я это поддерживаю и поддержу. Думаю, что это также в интересах городских властей. Каждое новое место, которое меняет облик и становится содержательным, всегда востребовано, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Меркурий высказался о свободе и запретах

По мнению священнослужителя, запреты, основанные на заповедях, ограничивают не свободу, а вседозволенность (подробности)