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Происшествия7 января 2022 7:59

Стали известны детали смертельного ЧП на Береговой в Ростове

Предположительно, из-за взрыва погиб мужчина, также пострадал правоохранитель
Ангелина СКИБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На месте происшествия работают сотрудники МВД

На месте происшествия работают сотрудники МВД

Фото: Артем КИЛЬКИН

Рано утром 7 января в донской столице на Береговой, 19/2, предположительно, из-за взрывчатки погиб мужчина - на вид ему около 50 лет, также пострадал один из правоохранителей. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Предварительно известно, что в лифте нашли тело мужчины с поврежденными кистями рук, одна была полностью оторвана. Люди сразу же взывали полицию. Прибывшие на место ЧП специалисты выяснили, что погибший занимался ремонтом в одной из квартир.

Специалисты обнаружили следы взрывчатых веществ.

Специалисты обнаружили следы взрывчатых веществ.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В лифте специалисты обнаружили следы взрывчатых веществ, а после этого решили проверить и помещение, где до этого работал умерший. На первый взгляд ничего опасного не заметили, но, когда начали осматривать вещи, произошел хлопок - сообщается, что в руках одного из правоохранителей взорвалась коробка. Пострадавший получил травмы, и его увезли в больницу.

Известно, что сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники МВД, также прибыли представители УФСБ. Однако комментариев в этих ведомствах пока не дают. Журналистам «КП - Ростов-на-Дону» пояснили, что обстоятельства ЧП еще выясняются, поэтому о деталях произошедшего официально говорить пока не могут.

Ситуацию теперь выясняют представители УФСБ

Ситуацию теперь выясняют представители УФСБ

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на Береговой, 19/2 находится жилой комплекс, также в постройке работают бар и салон красоты. Рядом находится таможенное управление. Проезд около места происшествия не перекрывали.

Проход к месту происшествия перекрыли

Проход к месту происшествия перекрыли

Фото: Артур СЕЛИМОВ

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