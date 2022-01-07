Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 января 2022 7:23

В Ростове на Береговой нашли погибшего мужчину с оторванной кистью руки

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадал один из правоохранителей

Пострадал один из правоохранителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 января в донской столице в лифте здания на Береговой, 19/2 обнаружили погибшего мужчину с оторванной кистью руки. Предположительно, сработала взрывчатка. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Предварительно, трагедия произошла рано утром. Скончался мужчина - ему на вид было около 50 лет. В квартире, где он делал ремонт, нашли взрывчатые вещества. К этой минуте известно, что пострадал правоохранитель, который поднял одну из коробок.

Информация уточняется.

Территория оцеплена

Территория оцеплена

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Территория оцеплена

Территория оцеплена

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП с «гранатой» прокомментировали в администрации Таганрога

Информация о пострадавшем оказалась ложной (подробности)