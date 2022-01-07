В Ростове на Береговой нашли погибшего мужчину с оторванной кистью руки

Пострадал один из правоохранителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 января в донской столице в лифте здания на Береговой, 19/2 обнаружили погибшего мужчину с оторванной кистью руки. Предположительно, сработала взрывчатка. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Предварительно, трагедия произошла рано утром. Скончался мужчина - ему на вид было около 50 лет. В квартире, где он делал ремонт, нашли взрывчатые вещества. К этой минуте известно, что пострадал правоохранитель, который поднял одну из коробок.

Информация уточняется.

Территория оцеплена Фото: Артур СЕЛИМОВ

Территория оцеплена Фото: Артур СЕЛИМОВ

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