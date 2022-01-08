В Ростове специалист создал цифровой 3D-двойник знаменитых Парамоновских складов

Съемка велась с высокой точностью. Фото: группа в VK Парк-музей «Парамоны».

В Ростове-на-Дону специалист по лазерному 3D-сканированию создал цифровой двойник знаменитых Парамоновских складов. Об этом в соцсети рассказали участники парка-музея, который помогает узнать больше о старинном комплексе донской столицы.

Читателям пояснили, что специалист снял на камеру самый старинный из группы построек склад 18 века. Это с точностью до миллиметра поможет при восстановлении облика здания, даже если оно полностью разрушится.

- К тому же, подобная работа позволит чётко связать хранилище с ландшафтом и рационально проложить коммуникации при реставрации, - добавили авторы поста.

В группе также опубликовали обзорное видео. Съемка, действительно, велась с довольно высокой точностью. Все объекты, которые попали в поле зрения специальной техники, выглядят довольно реалистично. Даже, на первый взгляд, мелкие и не всегда обязательные детали в виде различных граффити и надписей никуда не пропали.

Парамоновские склады - памятник федерального значения. Архитектурный комплекс в основном состоит из сооружений XIX века. Каменный свидетель истории Ростова находится между проспектом Соколова и переулком Университетским.

К слову, о Парамонах в наши дни ходят самые различные легенды. Это место буквально окутано тайнами. Например, ростовчан иногда пугают подземельями, в которые якобы можно провалиться. Также рядом с историческим памятником нашли античную плиту с надписями. Раньше здесь даже вели раскопки.

- Это уникальный «слоенный пирог». Здесь было античное ростовское городище, некрополь которого раскопали на улице Станиславского. Есть слой средних веков, хазарский каганат. Позже территория относилась к крепости Димитрия Ростовского XVIII века, и уже в XIX веке появились сами склады, - рассказал член Совета при Комитете по охране памятников культуры Ростовской области Александр Сушков.

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